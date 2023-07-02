Будет отвечать требованиям реального поля боя: Украина и Словакия делают новую САУ для ВСУ (фото, видео)

Целью проекта является адаптация САУ Eve словацкого производства

Украина и Словакия, которая недавно передала истребители МиГ-29, договорились о разработке самоходной артиллерийской установки (САУ) Eva калибра 155 мм. Компании с обеих сторон уже подписали меморандум о сотрудничестве.

Об сообщает издание Denník N, ссылаясь на слова глава словацкого предприятия Александра Гурского.

Так, о сотрудничестве уже договорились "Краматорский завод тяжелого станкостроения", разработавший первую отечественную САУ в 155-мм калибре "Богдана" и Словацкая оборонная компания Konstrukta Defence. Цель двух компаний — адаптировать разработку Konstrukta Defence в виде САУ Eva под требования ВСУ.

"В Konstrukta Defence мы нашли хорошего и надежного партнера, с которым развиваем проекты в сфере минометов, боеприпасов, модернизации проекта "Богдана", а также в разработке новой 155-миллиметровой гаубицы", — сказал директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев.

В то же время Гурский отметил, что их сотрудничество начало развиваться из-за того, что украинцы оказались довольны словацкими гаубицами Zuzana 2, которые ВСУ заказали летом 2022 года. Это сотрудничество дало идею построить совершенно новую гаубицу, в которую каждая из сторон вложила бы максимум своих возможностей и технических решений.

"Наша цель в том, чтобы построить функциональный прототип новой гаубицы в течение одного года", — рассказал директор Konstrukta Defence Александр Гурский.

Что известно о САУ

Самоходная артиллерийская гаубица имеет автомат зарядки на 12 выстрелов, еще столько же боеприпасов размещено в боеукладке. Быстрострельность Eva, экипаж которой составляет всего три человека — пять выстрелов в минуту и 12 выстрелов в три минуты.

САУ имеет современную цифровую систему управления огнем, инерциальную систему навигации (а не только спутниковой), а также РЛС для измерения скорости снаряда для увеличения точности огня. Кроме того, САУ получила современную систему ведения огня прямой наводкой с тепловизором и лазерным дальномером.

Характеристики САУ EVA

САУ EVA установлена на специальном шасси 8х8 (Tatra T815-7). Представляет собой самоходную автономную артиллерийскую систему с автоматической системой загрузкой боеприпасов, обеспечивающей эффективный огонь как прямой, так и непрямой наводкой. Спроектирована САУ EVA на базе САУ Zuzana 2 (155 mm, 52 калибра). Также САУ получила современную систему ведения огня прямой наводкой с тепловизором и лазерным дальномером.

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