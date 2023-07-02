Подсмотрели у украинцев, а реализовали по-русски: оккупанты похвастались глупо сделанным оружием

Якобы новый БТР оккупантов скопирован у Украины, но на редкость неудачно

Украинские БПЛА продолжают кошмарить оккупантов так сильно, что они пытаются усиливать зенитную защиту, создав новый боевой модуль для БТР-82 с двумя 23-мм пушками 2А7М.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это выглядит кражей идеи с украинского БТР-94, но реализованная чисто "по-русски" — глупо и неумело.

Изначально, по словам эксперта, российский БТР-82 создавался с 30 мм пушкой, а вот две пушки по 23 мм должен был иметь украинский БТР-94, который был создан в нескольких экземплярах. Очевидно, оккупанты поняли, что защита их бронетранспортера от ударов с воздуха слаба, поэтому решили усилить его спаренной установкой 23 мм пушек, дающей бо́льшую скорострельность – 330 выстрелов в минуту у 30 мм пушки против 1000 выстрелов у двух пушек калибром поменьше.

Но, как пишет Александр Коваленко, не совсем понятно, зачем устанавливать такой модуль на БТР, если есть куда более приспособленные для борьбы с летательными аппаратами зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка" с четырьмя пушками калибра 23 мм.

Кроме того, БТР-82 усилили прицельным комплексом "Элинс", способным вести наблюдение и осуществлять целеуказание в лазерном, тепловизионном и телевизионном режимах, но размещенном максимально уязвимо.

Элинс просто не видит то что находится по бокам от него

"Дело в том, что Кулибины не только установили важный элемент данного аппарата для борьбы с БПЛА без намека на защитные средства, с учётом его зоны размещения, но и при этом обеспечили весьма объёмную "слепую зону" таким размещением. То есть, глаза не только не защищены, но и полуслепы", — утверждает Александр Коваленко.

А тем временем ВСУ получают новые модификации танка Т-72, которые более эффективны, чем их российские аналоги.