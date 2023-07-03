Оккупанты похвастались выпуском оружия 75-летней давности: о чем это говорит

Для компенсации потерь оккупанты ремонтируют оружие 75-летней давности

Огромные потери врага в сотни единиц техники и тысячи человек личного состава еженедельно, заставляют оккупантов насыщать свои войска огневыми средствами. Ради этого они даже восстанавливают оружие 70-летней давности и похвастались этим.

Так, газета Черноморского флота рф заявила, что заводы полуострова восстановили несколько десятков корабельных установок 2М-1 и 2М-3М, которые ставили еще на суда военно-морского флота времен СССР.

Так, установка 2М-1 – это два пулемета калибра 12,7 мм с 2000 патронов, которая была принята на вооружение еще в 1948 году, то есть 75 лет назад. Чуть "моложе" упомянутая 2М-3М – это два малокалиберных орудия со стволами 25 мм, которую начала производится в 1952-м году.

Как утверждает печатный орган флота оккупантов, орудия были установлены на ряд кораблей, а частично пойдут на усиление противовоздушной обороны Севастополя. Ведь военно-морская база оккупантов в городе то и дело подвергается атакам неизвестных дронов.

Очевидно, что оккупанты испытывают нехватку средств ПВО, которых, по данным военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в июне было уничтожено 52 единицы.

Кроме того, не исключено что часть этого оружия пойдет на усиление наземной огневой мощи оккупантов, как это уже делалось с артиллерийским тягачом АТС-59, на который установили установку 2М-3М с 25 мм пушками.

Впрочем, можно не сомневаться, что подобная техника будет легко уничтожаться ВСУ, как это уже происходит с другими самодельными образцами российского "сумрачного гения".