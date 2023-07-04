Так ли хорош "француз" AMX-10 RC на передовой: эксперт объяснил распространенную ошибку

Технику нуждается в правильном применении и даже названии

Еще весной на вооружение ВСУ поступили французские боевые машины AMX-10 RC, многими окрещенные "колесными танками". Эта путаница и их слабая броня вызвали многочисленные споры об их возможной неэффективности, которые периодически всплывают в СМИ.

Ясность в этот вопрос в своем Telegram-канале внес военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во-первых, по словам эксперта, нельзя называть AMX-10RC "колёсным танком" или "лёгким танком", ведь таких единиц техники в природе как класс не существует. AMX-10RC — это боевая машина огневой поддержки пехоты.

"Это не танк и логично, что бронирование у 16-тонной машины и близко не танковое. И функционал у машины совсем другой, нежели у танка. И не секрет, что броня у AMX-10 RC в первую очередь противопульная и только в лоб она держит 14,5-мм. Разве это кому-то было неизвестно?", — объясняет, почему данную технику нельзя называть танком обозреватель.

В то же время эффективная дальность поражения у AMX-10RC составляет до 2 км, то есть, данная машина находится в зоне поражения вражеской артиллерией, настоящими танками и ПТРК. Да и сам функционал — огневая поддержка пехоты, говорит о нахождении на первой линии.

По сути, AMX-10RC выполняет ту же задачу, что и классические БТР или БМП-2, которые также имеют довольно слабую броню, не сравнимую с танковой.

"В целом, машина для своего класса и своего функционала — классная. Проблема в восприятии и присваивании ей функционала танка, которым она не является. При этом, серийного аналога этой машине у советского и даже российского ВПК не было, а потому и возникает недопонимание", — резюмирует Александр Коваленко.

В то же время в качестве средства огневой поддержки AMX-10RC заслужил уважение бойцов ВСУ, прозванный ими "снайперской винтовкой на колесах".

Тем временем оккупанты же стараются создавать средства огневой поддержки буквально на коленке, "скрещивая" несколько видов техники и оружия.