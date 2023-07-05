У оккупантов истерика: для битвы за Днепр технику покупают за Байкалом

Разворованное ранее армейское имущество теперь нужно выкупать, если не хочешь погибнуть

В конце июня ВСУ провели успешную высадку на левый берег Днепра под Херсоном и захватили плацдарм. При этом оккупанты скованы в своих действиях отсутствием переправочных средств и катеров, хотя в тылу их можно купить за сотни тысяч рублей, причем именно армейских, которые ранее были проданы или даже украдены со складов.

Об этом пишут Telegram-каналы оккупантов, жалуясь, что на российском сервисе продаж Avito можно найти чисто военную технику, попавшую в руки коммерческих структур.

Так, в забайкальской Чите предлагают катера БМК-130Б, являющиеся частью армейского понтонного парка – именно на них устанавливают специальные настилы, по которым через реку могут переправляться бойцы и военная техника.

Как утверждает продавец, техника производства 1989 года продается с хранения, то есть использовалась мало, но почему армейские катера оказались у коммерческой структуры – неизвестно.

Просит за свой товар продавец 600 тысяч российских рублей (около 240 тысяч гривен) и, судя по фото, таких катеров у него минимум четыре, но есть и другие продавцы.

Катер с хранения для постройки понтонов

В целом, в армии оккупантов давно воруют армейское имущество — вплоть до простейших трубок разведчика (ТР-8) производства 1950-х годов, являющих собой трубу с двумя "коленами" и линзами для наблюдения из окопа. С началом агрессии цены на них выросли втрое – с прежних 15-ти до 45 тысяч рублей (с 6 до 18 тысяч гривен).

Продают в россии и армейские спецмашины для рытья окопов ПЗМ-2, за которые придется отдать около 2,5 млн рублей (более 1 млн грн).