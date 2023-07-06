Украина получит новые эффективные кассетные боеприпасы для пушек и РСЗО: что о них известно

Данные снаряды ВСУ ждут с декабря

В четверг, 6 июля, Министерство обороны США может заявить о передаче Украине долгожданных боеприпасов DPICM, о чем идут переговоры с декабря 2022 года.

DPICM (англ. — Dual-purpose improved conventional munition, усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения) – это специальным образом модифицированный снаряд калибра 105 или 155 мм стандарта НАТО, начиненный суббоеприпасами в виде дротиков или стальных шариков для борьбы с пехотой.

Другим вариантом "начинки" могут быть кумулятивные боеприпасы против бронетехники врага. Отсюда собственно и название снаряда – "двойного назначения", то есть против пехоты и техники. Второе название таких боеприпасов — кассетные, поскольку внутри снарядов расположены "кассеты" с теми самыми суббоеприпасами.

В зависимости от типа снаряда, способного бить на дальность до 30 км, в его состав могут входить от 24 до 64 боеприпасов. Главным их преимуществом является то, что они настроены на взрыв в воздухе, после чего площадь внизу просто засыпается суббоеприпасами, уничтожающими ударом сверху живую силу и технику.

Для поражения цели не нужно прямое попадание снаряда, достаточно просто оказаться на пути одного из десятков суббоеприпасов, сыплющихся с неба и накрывающего все в радиусе примерно 300 метров.

Принцип действия DPICM

Особенно эффективно это действует против пехоты и техники на открытом пространстве и живой силы врага, находящегося в окопах, где противника можно поразить только прямым или очень близким попаданием.

Ранее кассетные боеприпасы применяли в ходе боев за Бахмут, но, вероятнее всего, тогда использовали кассетные снаряды к РСЗО, которые имеет, например, турецкая версия "Града" — T-122 Sakarya.

А пока Украина готовится получить новые боеприпасы, оккупанты продолжают перебрасывать на передовую танки Т-54 и Т-55, произведенные 65-75 лет назад.