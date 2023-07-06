ВСУ применили против оккупантов новые американские ракеты: что известно

Новая ракета имеет ряд преимуществ перед имеющимися у Украины

В январе США пообещали ВСУ поставку 4000 авиационных ракет Zuni, и теперь стало известно об их применении против российских укрепленных позиций.

Об этом сообщил Telegram-канал Clash Report, опубликовавший фото осколков ракет Zuni.

Ранее сообщалось о том, что Воздушные силы ВСУ приспособили самолеты под вооружение новой ракетой, например, их могут нести штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.

Zuni должны заменить на вооружении советские авиационные ракеты С-8, в сравнении с которыми имеют массу преимуществ:

калибр – 127 против 80 мм;

масса – 43 кг против 11 кг;

дальность применения 8 и 2 км соответственно;

скорость полета – 720 м/с против 450-700 м/с.

Хотя сами Zuni были приняты на вооружение США еще в 1950-х годах, они остаются эффективным средством борьбы самолетов с наземными целями, прежде всего танками, у которых могут пробивать броню толщиной до 500 мм. Так же эффективны они против пехоты и небронированной техники, благодаря наличию фугасных и осколочно-фугасных боевых частей.

Кстати, данные ракеты США включили в пакет военной помощи, заявленный 31 мая, то есть, они вполне могли достичь Украины и быть применены против оккупантов.