Меткие, быстрые и вездеходные: для ВСУ создали необычные "мини-грады" на базе пикапов (фото)

Такая техника способна значительно усилить огневое влияние на противника

Украинские волонтеры используют списанные или частично поврежденные 40-ствольные пусковые установки БМ-21 "Град" в качестве "донора" для изготовления "мини-градов" на шасси пикапов. Для военных такое изобретение станет отличным дополнением к уже используемым мини-РСЗО LAND-LGR4.

Об этом пишет сайт Aautoconsulting.

Подобные "мини-грады" уже использовали некоторые подразделения ВСУ на фронте и они довольно успешно себя зарекомендовали, поскольку являются быстрыми, меткими и вездеходными.

Отмечается, что для прицельного огня действуют те же расчеты, что и для полноценных "Градов". Разница заключается лишь в том, что на сварной поворотной станине пикапа всего три ствола. А у обычной БМ-21 — сорок. Пикап в сочетании с пусковыми от БМ-21 "Град" способен значительно усилить огневое влияние на противника.

Для фиксации автомобиля во время работы по вражеским позициям были сделаны две выносные опоры. Они крепятся в кормовой зоне на заднем свесе. Его, к слову, пришлось также усилить. Отмечается, что развертывание своеобразных аутриггеров из транспортного режима в операционный осуществляется вручную.

Стоит добавить, что доставка стандартных 122-мм реактивных выстрелов от РСЗО БМ-21 "Град" также проводится легковыми пикапами.

Как отмечается в материале, для изготовления такого "мини-града" мощностей нужно не более авторемонтного завода или небольшого цеха автопредприятия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ в ближайшее время получат турецкую САУ T155 Firtina. Это оружие еще не применялось в ходе войны в Украине.