Трофейный дубль: ВСУ под Донецком захватили два танка оккупантов

Правда их сперва следует отремонтировать после попаданий украинских бойцов

В ходе боев под Авдеевкой Донецкой области украинские воины смогли захватить сразу два танка оккупантов Т-80БВ, одну из модификаций еще советского Т-80.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Как объясняют бойцы, в ходе боя они подбили оба танка из шведских противотанковых гранатометов АТ-4 и уничтожили экипажи, которые пытались сбежать из обездвиженных боевых машин. А украинская артиллерия не позволила оккупантам эвакуировать бронетехнику. Теперь эти танки будут отремонтированы и станут в строй ВСУ.

Т-80БВ являются модификациями советского танка Т-80 и начали выпускаться в 1985 году, получив в сравнении с базовым вариантом усиленную броню и динамическую защиту "Контакт-1". С последней, как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оккупанты явно перегибают палку и часто вешают ее на Т-80БВ, снимая более полезное оборудование, например, инфракрасный прожектор "Луна", который отвечал за подсветку целей в ночное время суток.

"В целом, у Т-80 базово посредственные возможности ночного видения, а теперь их заменили… "Контакт-1"?", — удивлялся эксперт.

Это далеко не первый образец подобной техники, попавший в руки ВСУ.

По словам Александра Коваленко, всего у рф на хранении порядка 3000 разных модификаций Т-80, но только 600 из них могут быть отремонтированы и поставлены в строй.

Оккупанты уже пытались сделать ставку на Т-80БВМ в своем зимнем наступлении, однако неудачно.

А пока ВСУ лишают оккупантов сравнительно новых танков 1980-х годов выпуска, россияне тянут на фронт технику 65- и 75-летней давности.