"Сын Бандеры" уничтожает оккупантов на передовой. О чем идет речь?

Дрон уничтожает оккупантов и стоит совсем недорого

В ходе боевых действий против российских оккупантов ВСУ активно применяют новые образцы вооружения, причем не только западные, но и отечестенного производства. В частности, речь идет о дронах-камикадзе с видом от первого лица (FPV) "Бандерык-К".

Об этом сообщает Telegram-канал "Груз 200. Война в Украине", прилагая видео нанесения ударов БПЛА по позициям врага.

Дрон "Бандерык-К" был разработан командой волонтеров "Дронарня", производящих беспилотники для нужд ВСУ, и может использоваться как для поражения вражеской техники и личного состава, так и для разведки.

Общий вес БПЛА составляет чуть более 3 кг, из которых до 1,5 кг могут приходиться на полезный вес (горючее, камеры или боеприпасы), правда, последние на свое усмотрение ставят уже военные.

"Бандерык-К" можно отнести к тактическим дронам – дальность его полета составляет около 8 км, а время пребывания в воздухе до 15 минут с наилучшей высотой до 400 метров. Беспилотник прост в обращении – запускать его можно с руки, специальная станция делает управление удобным и простым, а камера позволяет оператору видеть то же самое, что видит дрон в режиме реального времени. А оборудовав дрон взрывчаткой, его легко можно превратить в камикадзе.

Наконец, стоимость "Бандерыка-К" вполне доступная – 24 тысячи гривен за каждый аппарат, еще 4000 стоит аккумуляторная батарея, а 81 500 гривен – наземная станция управления. Еще 18 500 гривен можно отдать за зарядную станцию на 8 аккумуляторов для дронов.

А тем временем уже начались работы по строительству в Украине завода по производству ударных беспилотников "Байрактар".