Впервые засветился на фронте: украинские военные показали европейский БТР-амфибию (фото)

Официальных заявлений о поставках этого типа техники в Украину не поступало

Среди прочей техники, переданной странами-союзниками, ВСУ используют для борьбы с оккупантами чешско-польский бронетранспортер OT-64 SKOT. Этим летом его впервые заметили на фронте.

Соответствующая фотография с передовой была опубликована 5 июля на странице Arslon Xudosi в Twitter.

OT-64 SKOT представляет собой плавучий бронетранспортер, разработанный Чехословакией и Польшей в 1960-е. Он был разработан для замены OT-810 времен Второй Мировой войны. С точки зрения технологий ОТ-64 сильно опередил свой аналог – советский БТР-60.

Обозреватели из Army Recognition пишут, что универсальность этого БТР делает его пригодным для различных военных операций, в том числе транспортировку войск, разведку и миссии поддержки.

Эта машина оснащена броней толщиной от 6 до 13 мм, которая обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия. В то же время ОТ-64 SKOT оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ и 14,5-мм пулеметом КПВ. Это в свою очередь обеспечивает огневую мощь для поддержки десантных войск во время проведения операций.

"С момента своего появления в 1963 году ОТ-64 СКОТ использовался в различных конфликтах по всему миру. Он был развернут во время индо-пакистанской войны 1971 года, войны в Западной Сахаре, ирано-иракской войны, операции "Голубая звезда" и гражданской войны в Сирии. Его универсальность, мобильность и амфибийность сделали его популярным выбором для вооруженных сил, сталкивающихся с различными операционными сценариями", — говорят обозреватели.

К слову, официальных заявлений из Чехии или Польши относительно поставки этого типа техники в Украину не поступало.

Характеристики

Боевая масса — 14,5 т;

Экипаж — 2 чел;

Длина — 7,44 метра;

Ширина — 2,55 метра;

Высота — 2,71 метра;

Скорость по шоссе — 95 км/ч;

Толщина брони — от 6 до 13 мм;

Вооружение — 7,62-мм пулемет ПКТ и 14,5-мм пулемет КПВ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский военный создал для Вооруженных сил уникальный дрон. С виду он напоминает игрушечную машинку, однако на деле эта техника довольно опасна для российских оккупантов.