"Умная" бомба по-русски: эксперт объяснил халтурную работу боеприпаса

Российские авиабомбы часто даже не встают на боевой ход

Саперы 28-й отдельной мехбригады ВСУ им. рыцарей Зимнего похода направленным взрывом уничтожили очередную несработавшую авиабомбу ФАБ-250 российских оккупантов.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале выложил видео и рассказал, что подобные "подарки" саперам бригады приходится взрывать едва ли не каждый день.

Уничтожение ФАБ-250

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что попытка оккупантов скопировать полученную ВСУ "умную" бомбу JDAM закончилась неудачей.

Причина тому — управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) оказались до невероятного халтурным изделием. К примеру, расчётные возможности модуля оказались изначально неверными — он испытывал перегрузки по весу и аэродинамические проблемы. По этой причине УПМК начали ставить на более легкую бомбу ФАБ-250 (весом 250 кг) вместо ФАБ-500.

Но даже легкие ФАБ-250 не лишены проблем, ведь УМПК — это примитивная конструкция из крыла, которое приводится в полётное положение пружинным устройством. После сброса устройство удерживает защёлка. И работоспособность механизма в конечном итоге зависит от срабатывания этой защелки.

"Есть вероятность того, что защёлка на кустарном модуле не откроется, следовательно, крыло не будет приведено в полётное состояние. То есть, "планирующая" бомба в боевом режиме становится свободнопадающей (просто упадет вниз, а не спланирует на десятки километров. — "Телеграф"). Кроме того, приведение бомбы в боеготовое состояние при сбросе не всегда проходит гладко. То есть, бомба может быть сброшена, модуль раскрыть крыло, но по достижения цели бомба не взорвётся. И видео с обезвреживанием ФАБ-250 с УМПК лишь подтверждает, что проблемы с модулями не решены", — поясняет Александр Коваленко.

Настоящие бомбы JDAM

В результате, по словам эксперта, хотя оккупанты и могут применять бомбы с УПМК, их эффективность куда меньше ожидаемой. Действительно, о проблемах россии с подобными бомбами на собственном опыте могли убедиться еще жители Белгорода.

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