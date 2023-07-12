"Умная" бомба по-русски: эксперт объяснил халтурную работу боеприпаса
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Российские авиабомбы часто даже не встают на боевой ход
Саперы 28-й отдельной мехбригады ВСУ им. рыцарей Зимнего похода направленным взрывом уничтожили очередную несработавшую авиабомбу ФАБ-250 российских оккупантов.
Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале выложил видео и рассказал, что подобные "подарки" саперам бригады приходится взрывать едва ли не каждый день.
Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что попытка оккупантов скопировать полученную ВСУ "умную" бомбу JDAM закончилась неудачей.
Причина тому — управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) оказались до невероятного халтурным изделием. К примеру, расчётные возможности модуля оказались изначально неверными — он испытывал перегрузки по весу и аэродинамические проблемы. По этой причине УПМК начали ставить на более легкую бомбу ФАБ-250 (весом 250 кг) вместо ФАБ-500.
Но даже легкие ФАБ-250 не лишены проблем, ведь УМПК — это примитивная конструкция из крыла, которое приводится в полётное положение пружинным устройством. После сброса устройство удерживает защёлка. И работоспособность механизма в конечном итоге зависит от срабатывания этой защелки.
"Есть вероятность того, что защёлка на кустарном модуле не откроется, следовательно, крыло не будет приведено в полётное состояние. То есть, "планирующая" бомба в боевом режиме становится свободнопадающей (просто упадет вниз, а не спланирует на десятки километров. — "Телеграф"). Кроме того, приведение бомбы в боеготовое состояние при сбросе не всегда проходит гладко. То есть, бомба может быть сброшена, модуль раскрыть крыло, но по достижения цели бомба не взорвётся. И видео с обезвреживанием ФАБ-250 с УМПК лишь подтверждает, что проблемы с модулями не решены", — поясняет Александр Коваленко.
В результате, по словам эксперта, хотя оккупанты и могут применять бомбы с УПМК, их эффективность куда меньше ожидаемой. Действительно, о проблемах россии с подобными бомбами на собственном опыте могли убедиться еще жители Белгорода.
Тем временем Воздушные силы Украины адаптируют имеющиеся самолеты под полученные от Франции дальнобойные ракеты SCALP-EG.