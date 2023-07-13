Могли получить два года назад: на технике ВСУ заметили турецкое вооружение

Боевой модуль турецкой компании имеет одну важную для выживания бойцов особенность

На вооружении ВСУ заметили МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный) оснащенный турецким боевым модулем SARP Dual, производства компании Aselsan.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, добавив, что возможности боевого модуля весьма расширены.

По данным СМИ, этот модуль турки предлагали Украине еще в 2021 году – тогда им хотели оснащать колесные бронеавтомобили "Козак-2М1".

SARP Dual — это дистанционно управляемая стабилизированная пулеметная турель с двумя (7,62-мм и 12,7-мм) пулеметами, тепловизором, лазерным дальномером, телевизионным каналом и баллистическим вычислителем. Один из пулеметов может быть заменен американским станковым 40-мм гранатометом Mk19.

Кроме того, компания-производитель Aselsan добавила в модуль функцию автоматического сопровождения целей и автономную систему электропитания, которая позволяет использовать его до трех часов без необходимости включения двигателя техники, на которую он установлен. То есть, техника может стоять в засаде с выключенным двигателем, ничем не выдавая своего присутствия, а SARP Dual может вести огонь.

Основное преимущество боевого модуля – возможность вести дистанционный огонь, то есть экипаж МТ-ЛБ не должен находится рядом с "мотолыгой", что несколько повышает его безопасность.

Надо отметить, что бронированные тягачи пытаются усовершенствовать, подняв их огневую мощь как ВСУ, так и оккупанты. Но если Вооруженные силы Украины делают это более умно, пытаясь максимально обезопасить экипаж, оккупанты своими "улучшениями" только уменьшают шансы боевых расчетов на выживание.