Ваше слово, товарищ "Маузер": чем оккупанты вооружили предателей из "народной республики"

Самому старому оружию может быть больше 130 лет

Коллаборационистам из так называемой "Луганской народной республики" выдали оружие, произведенное еще до Второй мировой войны, в том числе поставленное СССР по ленд-лизу.

Это подтверждается видео, которое появилось в одном из Telegram-каналов луганских предателей.

Правда, авторы уточняют, что дата видеосъемки неизвестна. Это может быть лето 2022 года, а не 2023-го. Но так или иначе, информация о вооружении коллаборантов из "народных республик" оружием времен Второй мировой войны поступала еще в прошлом году.

На видео мелькают следующие образцы оружия:

винтовка Мосина – начала производится в 1891 году и модернизировалась в 1930-м;

СВТ-40 – самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года;

СКС – самозарядный карабин Симонова, принят на вооружение в 1949-м;

ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, принят на вооружение в 1940-м;

ППС – пистолет-пулемет Судаева, на вооружение принят в 1943-м;

РПД – ручной пулемет Дегтярева, разработан в 1944-м году;

Пистолет-пулемет Томпсона – настоящий раритет, оружие, изобретенное американским конструктором Джоном Тальяферро Томпсоном в 1918 году. В ходе Второй мировой войны некоторая часть "Томпсонов" поставлялась в СССР в рамках ленд-лиза.

В списке этих раритетов не хватает только револьверов системы Нагана и революционных пистолетов Маузера.

По словам источников "Телеграфа", если видео все-таки свежее, то вероятным источником происхождения оружия могут быть склады мобилизационного резерва под Бахмутом, попавшие в руки оккупантов.

Впрочем, пользы от подобного оружия оккупантам все равно немного, ведь прицельно стрелять из пистолетов-пулеметов можно максимум на 150-200 метров, в то время как прицельная дальность современных винтовок – минимум 400-500 метров.

Однако подобное антикварное оружие продолжает использоваться оккупантами, и оно даже может быть опасным при ряде условий. Так, "Телеграф" сообщал о трофее 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, взявшей под Бахмутом винтовку Мосина, к счастью, без снайперского прицела.