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Ваше слово, товарищ "Маузер": чем оккупанты вооружили предателей из "народной республики"

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Коллаборантов вооружают старьем
Коллаборантов вооружают старьем. Фото militaryarms.ru

Самому старому оружию может быть больше 130 лет

Коллаборационистам из так называемой "Луганской народной республики" выдали оружие, произведенное еще до Второй мировой войны, в том числе поставленное СССР по ленд-лизу.

Это подтверждается видео, которое появилось в одном из Telegram-каналов луганских предателей.

Правда, авторы уточняют, что дата видеосъемки неизвестна. Это может быть лето 2022 года, а не 2023-го. Но так или иначе, информация о вооружении коллаборантов из "народных республик" оружием времен Второй мировой войны поступала еще в прошлом году.

На видео мелькают следующие образцы оружия:

  • винтовка Мосина – начала производится в 1891 году и модернизировалась в 1930-м;
  • СВТ-40 – самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года;
  • СКС – самозарядный карабин Симонова, принят на вооружение в 1949-м;
  • ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, принят на вооружение в 1940-м;
  • ППС – пистолет-пулемет Судаева, на вооружение принят в 1943-м;
  • РПД – ручной пулемет Дегтярева, разработан в 1944-м году;
  • Пистолет-пулемет Томпсона – настоящий раритет, оружие, изобретенное американским конструктором Джоном Тальяферро Томпсоном в 1918 году. В ходе Второй мировой войны некоторая часть "Томпсонов" поставлялась в СССР в рамках ленд-лиза.

В списке этих раритетов не хватает только револьверов системы Нагана и революционных пистолетов Маузера.

По словам источников "Телеграфа", если видео все-таки свежее, то вероятным источником происхождения оружия могут быть склады мобилизационного резерва под Бахмутом, попавшие в руки оккупантов.

Впрочем, пользы от подобного оружия оккупантам все равно немного, ведь прицельно стрелять из пистолетов-пулеметов можно максимум на 150-200 метров, в то время как прицельная дальность современных винтовок – минимум 400-500 метров.

Однако подобное антикварное оружие продолжает использоваться оккупантами, и оно даже может быть опасным при ряде условий. Так, "Телеграф" сообщал о трофее 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, взявшей под Бахмутом винтовку Мосина, к счастью, без снайперского прицела.

Теги:
#Оружие #Антиквариат #ЛНР #Коллаборанты