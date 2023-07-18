Титан, а не БМП: как американский Bradley выдержал прямое попадание снаряда российского танка (видео)

Мог получиться один из двух вариантов

Прямое попадание снаряда российского танка Т-72 не смогло уничтожить американскую БМП, хотя и вывело ее из строя. Речь идет о M2A2 Bradley ODS-SA.

"Bradley после прямого попадания из Т-72 продолжает выполнять свои боевые задачи", — сообщил доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман" и добавил видео поврежденной техники.

Снаряд не смог уничтожить БМП

Случившееся весьма удивило военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Bradley одна из наиболее защищённых БМП в мире. Его бортовая защита выполнена по схеме сталь-алюминий-кевлар, а борта имею стальные экраны. Броня держит 30-мм и даже ПТУР, но танковый выстрел…кхм", — прокомментировал эксперт.

На вооружении танков обычно имеются снаряды двух типов:

осколочно-фугасные – предназначенные для стрельбы по пехоте;

бронебойные – для стрельбы по танкам.

Стальные экраны могли спасти БМП от уничтожения, а также мог иметь место элемент везения. Вероятно, именно попадание в стальной экран, как правило немного вынесенный за корпус техники, и уберег БМП и ее экипаж.

Мог иметь место один из двух случаев:

пробив стальной экран, снаряд мог преждевременно взорваться снаружи. Он нанес корпусу БМП сильные повреждения, но силы удара уже не хватило для поражения десанта или агрегатов техники, что позволило ей ездить своим ходом;

в ходе попадания в стальной экран взрыватель снаряда получил повреждения и не смог взорваться, тем самым превратившись в большую металлическую болванку. Под влиянием массы и скорости снаряд сумел пробить борт БМП, но опять-таки не нанес ущерба, просто проломив бортовую броню.

В то же время оружие самого Bradley способно уничтожать российские БМП на дальности до 2 км, а с помощью ПТРК TOW – успешно бороться с танками врага.