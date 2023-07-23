Из шести установок не работает ни одна: российская коррупция уничтожила зенитную батарею

Случившееся может говорить сразу о двух вещах

Коррупция в Минобороны рф продолжает наносить колоссальный ущерб самим оккупантам и ведет к деградации военной промышленности россии. В этот раз из строя была выведена целая батарея (6 единиц) зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска".

Как сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", оккупанты жалуются, что из полученных шести ЗРПК — пять надо отправить на капитальный ремонт, а один лучше вообще списать, ведь простое включение мотора может вызвать его возгорание.

Оккупанты подчеркивают: по документам, в 2022 году все ЗПРК прошли капремонт, однако на него явно списали деньги.

Сами "Тунгуски" — комплексы не первой свежести, ведь их производство началось в 1982 году. Но, благодаря двум 30 мм пушкам и восьми зенитным ракетам, они способны сбивать цели на высотах до 4 км и дальностях до 8 км.

Из-за темпа стрельбы в 4000 выстрелов пушки также представляют огромную опасность для пехоты и легкой бронетехники. Правда, дальность стрельбы по сухопутным целям из 30 мм пушек ограничивается 2 километрами. То есть, система может быть легко уничтожена ответным огнем такой же пушки.

Но "благодаря" российской коррупции, шесть комплексов "Тунгуски" даже не способны обороняться.

По мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, дело в деградации ВПК россии и техногенном коллапсе производства в целом.

"По состоянию на сегодня россия не имеет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством не то, что новой, а даже восстановленной после хранения техникой. Почему? Деградация всех технических и технологических процессов", — пишет эксперт.

По его словам, восстановление ЗПРК "Тунгуска" для современного российского ВПК является невыполнимой задачей, и сил оккупантов хватает лишь на что-то простое, вроде восстановления гаубицы или простых танков Т-55 и Т-62.

Ожидается, что в этом году из-за невозможности проведения ремонта будет объявлено о списании флагмана вмв рф – тяжелого атомного крейсера "Петр Великий".