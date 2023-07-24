"Перепутала" с авианосцем? Что известно о ракете, ударившей по Спасо-Преображенскому собору Одессы

Ракета не предназначается для точной стрельбы

В ходе очередного ракетного удара по Одессе, произошедшего в ночь на 23 июля, российская ракета повредила Спасо-Преображенский собор. Как уточнил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский, в храм попала российская ракета Х-22.

По словам военного эксперта Андрея Харука, производившаяся еще в 1960-х годах ракета Х-22 предназначалась для ударов по авианосным группам США и потому имела ряд особенностей, среди которых:

большие размеры и вес – длина 11,5 метров и вес 5,7 тонн;

высокая скорость – 3000 км/ч, а для варианта Х-22М, принятого на вооружение в 1976 году, даже 4000 км/ч, что делает ее гиперзвуковой;

полеты на больших высотах – ракета поднимается до 10-12 километров, что значительно облегчает ее обнаружение и уничтожение средствами ПВО, в то время как дозвуковой "Калибр" способен летать на малых высотах в десятки метров.

дальность полета ракеты – в зависимости от высоты и скорости полета колеблется между 400 и 550 километрами.

Высокие скорость и высота полета сделали Х-22 почти неуязвимой для большей части украинской ПВО, исключая новейшие ЗРК стандарта НАТО, прежде всего Patriot, которых нет под Одессой.

В то же время, как подчеркивает Андрей Харук, тактика применения Х-22 предполагала их массированное использование, а боевая часть имела фугасно-кумулятивную и даже ядерную начинку. По этой причине и из-за отсталой системы наведения, точность попадания Х-22 по наземным целям крайне слабая.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит Спасо-Преображенский собор после ракетного удара оккупантов.