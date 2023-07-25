ВСУ увеличивают огневую мощь своей техники – что заметили на украинской бронетехнике

Боевой модуль усилит огневые возможности техники ВСУ

В ходе продолжающегося наступления и ВСУ, и оккупанты испытывают нехватку огневой мощи, но если россияне решают ее весьма топорно, то украинские умельцы поступают куда умнее. Например, устанавливают на корпус МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный) боевой модуль "Парус", изготовленный на предприятии, а не в кустарных условиях как у россиян.

Об этом сообщает OSINT-аналитик Cloooud, сотрудничающий с Oryx. В частности, именно он заметил данный боевой модуль на корпусе МТ-ЛБ.

Боевой модуль "Парус" был разработан в 2008-м году для вооружения украинского БТР-4 и представляет собой 30-мм пушку, 7,62-мм пулемет, 30-мм гранатомет, 2 противотанковые ракеты и 6 пусковых установок для отстрела дымовых гранат.

Но главной "фишкой" модуля является система управления огнем "Трек-М", куда входят тепловизор, лазерный дальномер и цифровая система управления огнем. К примеру, тепловизор позволяет выявлять противника на расстоянии до 5 км и лучше подготовиться к открытию огня.

Таким образом украинская сторона увеличивает огневую мощь своих подразделений и находит применение старой невооруженной военной технике, такой как "мотолыги".

При этом стоит отметить, что если "Парус" позволяет бойцам ВСУ вести огонь дистанционно, что значительно лучше защищает экипаж и расчет оружия, оккупанты просто приваривают на корпуса МТ-ЛБ различные типы вооружения – миномет, ракетные установки, башенные установки с катеров, а то и ЗУ-23-2, которые абсолютно никак не защищены от ответного огня.

Некоторые образцы вооружения оккупантов просто ставят в тупик экспертов.