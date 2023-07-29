Оружие украинского спецназа: что известно о миномете КБА-118

Минометы стали любимым средством для пеших диверсантов ССО Украины

С начала российской агрессии Украина наращивает производство собственного оружия и имеет планы стать его крупнейшим производителем в Европе. Одним из видов отечественного вооружения является производимый с 2012 года 60 мм миномет КБА-118, предназначенный для подразделений Сил спецорераций.

В своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко показал применение КБА-118.

КБА-118

Тактико-технические характеристики КБА-118 дилетанту покажутся весьма скромными:

калибр всего 60 мм;

дальность стрельбы порядка 1,5 км;

вес мины 1,3 кг.

Все это делает использование миномета возможным только против пехоты и небронированных целей вроде легковых или грузовых авто. Казалось бы, такое оружие почти бесполезно, но на деле такие минометы являются грозным оружием в умелых руках бойцов спецподразделений.

Так, выполняя задание по просачиванию во вражеский тыл пешком, диверсионная группа может взять "тяжелое" оружие. Ранее в его качестве обычно выступал автоматический гранатомет АГС-17, но он весит 31 кг – против 12,5 у КБА-118.

Калибр АГС-17 вдвое меньше миномета – 30 мм, а вес гранаты почти в 4 раза уступает мине КБА-118 (0,35 кг и 1,3 кг), правда, дальность чуть выше – 1700 метров против 1500 у миномета.

Но при пешем выдвижении спецподразделения личный состав наверняка предпочтет взять с собой более легкий КБА-118 с запасом более мощных мин. Последние, кстати, могут не только наносить материальный ущерб врагу, но и быть психологическим оружием. Ведь внезапный и быстрый (до 20 выстрелов в минуту) обстрел расположения негативно влияет на моральный дух врага, особенно в тылу.

Оккупанты тоже пытаются использовать минометы по-новому, но получается не всегда удачно. Например, ставят на легкобронированные тягачи МТ-ЛБ, заставляя рисковать его экипаж.