Жители оккупированных городов – в опасности: оккупанты получили технику для провокаций

Новую технику могут использовать для провокаций на оккупированных территориях

В армию российских оккупантов начал поступать 82 мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", созданный на базе легкого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Данная техника предназначена для использования в качестве "кочующей".

Об этом сообщают пропагандистские ресурсы оккупантов, подчеркивая, что их удобно использовать именно для нанесения быстрых ударов.

"Дрок" монтируют на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", который оккупанты считали "лучшим в мире", пока не встретились с ВСУ. "Тайфун" обеспечивает защиту от пуль и небольших осколков артиллерии, а его оружие – миномет "Василек" калибра 82 мм может делать до 12 выстрелов в минуту на дальность до 6 км.

К минусам данной техники можно отнести не только слабую броню, но и не самый крупный калибр и относительно легкую мину весом 3 кг, а также не лучшее шасси в виде "Тайфуна", который часто ломается. Это особенно актуально с учетом веса миномета более 600 кг и еще 120 кг боекомплекта (40 мин по 3 кг).

Но по-настоящему опасным "Дрок" может оказаться для жителей оккупированных населенных пунктов Украины. С помощью таких минометов можно наносить удары по селам и городам, а потом заявлять, что обстрелы якобы вели диверсанты ВСУ с"кочующими" минометами.

Любопытно, что кроме "Дроков" оккупанты ставят "Васильки" на менее приспособленные для этого МТ-ЛБ, чем только уменьшают шансы расчетов на выживание в бою с ВСУ.