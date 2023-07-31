Атака БПЛА на Таганрог 30 июля: причем тут Израиль

В ударе по пригороду Таганрога невольно мог принять участие Израиль

Взрыв в населенном пункте Дарагановка под Таганрогом неподалеку от украинской границы 30 августа мог стать результатом падения российского БПЛА "Форпост". И в этом взрыве невольно мог принять участие Израиль.

Дело в том, что в разведывательном БПЛА "Форпост" российское одно название, а самом на деле это — израильский дрон-разведчик Searcher 2, который по лицензии производят в рф с 2012 года.

Дрон общим весом более 400 килограммов предназначен для разведки, может находиться в воздухе до 18 часов и летать на дальности до 250 км. Двигатель в 50 л.с. позволяет БПЛА развивать скорость до 200 км/ч в подниматься на высоту до 7000 метров.

В то же время, судя по мощности взрыва, повредившего дом и два авто, упасть мог и не "Форпост", который не несет никаких боеприпасов, а лишь камеру и топливо, а его улучшенная версия "Форпост-Р". Последний вооружается двумя КАБ-20, то есть крылатыми авиационными бомбами массой 20 кг. То есть, именно их взрыв мог повредить имущество и ранить двух жителей Дарагановки.

Напомним, Минобороны Украины рекомендовало закупать для нужд ВСУ новый мини-дрон "Сирко" весом 1,5 кг, способный вести разведку на расстояниях до 30 км от оператора.