Россиян на фронте кошмарит новый украинский БПЛА Backfire: в чем его уникальность (фото)

У БПЛА есть своя особенность, благодаря которой вражеские РЭБ не видят его

В борьбе с оккупантами ВСУ используют на ряду с западной техникой также и отечественную, которая показывает восхитительные результаты. Одной из них является тактический беспилотник Backfire. На протяжении полугода он помогает бойцам бойцов сводного отряда беспилотной ударной авиации "Angry Birds" уничтожать враждебные цели.

Команда разработчиков этого БПЛА во Львове детально рассказала о его особенностях, пишет "Еспресо. Захід".

Этот беспилотный летательный аппарат работает в глубоком тылу противника. Радиус его действия составляет 35 км. Он несет боевую нагрузку 3,6 кг.

"Мы занимаемся разработкой беспилотного аппарата Backfire уже более года, а уже более полугода, как мы им наносим уязвимость, постоянно обновляя и совершенствуя. Сейчас мы можем фиксировать высокий уровень его ребостойкости, что очень важно на фронте. За 7 месяцев боевой работы на фронте мы не потеряли ни одного аппарата на вражеской территории", — сказал командир "Angry Birds", младший сержант ВСУ Илья Шполянский.

Преимущество этого БПЛА в полностью автономной работе. У него нет канала связи, который бы передавал информацию туда или обратно, а потому вражеские средства РЭБ и РЭР не видят его.

Фото - "Еспресо. Захід"

"До начала полета у него загружается программа-миссия, по этой миссии он летит, бомбит то, что указано, и возвращается в запрограммированное место, и это место может быть совсем другим, чем место вылета. Это помогает обезопасить пилотов. Единственный момент опасности под время работы – это момент запуска. Но пока туда что-то прилетит, пилот успевает сесть в автомобиль и уехать оттуда", – объяснила логист проекта, матрос ВМС ВСУ Светлана Титова.

Характеристики

Радиус действия — 35 км;

Боевая нагрузка — 3,6 кг;

Вооружение — два кассетных боеприпаса по 1,8 кг каждый;

Скорость — до 84 км/ч;

Высота полета — до 1 км;

Стоимость — $90 тыс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте новые украинские дроны-камикадзе под названием Pegas+. Они уже успели показать блестящие результаты.