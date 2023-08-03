У ВСУ заметили новейшие боеприпасы из Испании: чем еще Мадрид может помочь Киеву
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Боеприпасы были произведены уже в 2023-м году специально для ВСУ
В Украине "засветилась" новая военная помощь из Испании – речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 мм ERO2A1, изготовленных компанией Expal Systems уже в 2023 году.
Фото снарядов с маркировкой, позволяющих сделать такой вывод, разместили на Twitter-аккаунте War_noir, который мониторит использование оружия в ходе отражения Украиной российской агрессии.
Надо сказать, что Испания является одним из крупных игроков на рынке оружия и военной техники в мире, а ее военно-промышленный комплекс способен производить легкие патрульные самолеты, БМП, БТР, легкие бронеавтомобили, артиллерийское и стрелковое вооружение.
К примеру, компания Expal Systems, чьи снаряды используют ВСУ, на своем заводе в Мадриде выпускает авиационные бомбы Мк80 (по лицензии США), высокоточные управляемые авиационные бомбы BPG-2000, учебные бомбы, артиллерийские боеприпасы для оружия калибра до 40 мм, снаряды 105 и 155 мм, патроны к стрелковому оружию.
Завод компании Nammo Palencia в г. Паленсия производит 35 мм боеприпасы для пушек Oerlikon типа 35/90 KDB. Кстати именно такими орудиями вооружаются передаваемые Германией зенитные самоходные установки "Гепард".
Другие заводы данной компании производят патроны к стрелковому оружию стандартов НАТО, которого немало на вооружении ВСУ.