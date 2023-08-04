"Хищник" из Польши: какие БТРы поступают на вооружение мехбригад ВСУ

Техника обладает одним важным преимуществом

Механизированные части украинской армии начали получать польские бронетранспортеры Rosomak. Одной из первых стала 44-я мехбригада ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

О будущей поставке "Росомах" стало известно 1 апреля, когда премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о сделке по покупке БТР Украиной за счет средств, выделенных США и ЕС.

Сама "Росомаха" — относительно новая и современная боевая машина, производство которых начали в 2001 году, так что на сегодняшний день их насчитывается около 700 единиц, еще 200 должна получить Украина. Для нашей страны их будут производить в том числе "с нуля".

Rosomak является лицензионной копией финского БТР Patria. Кстати, техника из страны Суоми тоже воюет в рядах ВСУ, правда, другая.

"Росомаха" являет собой бронетранспортер весом до 22 тонн, обладающий высокими техническими характеристиками – на одной заправке способен проехать до 800 км, развивая скорость выше 100 км/ч по шоссе. Способен плавать, с неплохой для этих случаев скоростью в 10 км/ч.

Благодаря длине почти 8 метров, в БТР помещаются 11 человек – экипаж и восемь десантников. При этом бойцов защищает двухслойная броня: основная стальная толщиной 8 мм, а на которую снаружи крепится дополнительная любого сопротивления.

Против врага экипаж "Росомахи" может применить американскую автоматическую пушку Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм и польский крупнокалиберный пулемет WKM-B калибра 12,7 мм. В зависимости от модификации, БТР может применять также американский станковый гранатомет Mk 19 калибра 40 мм. Также есть и обычный пулемет калибра 7,62 мм.

Также ВСУ своими силами усиливают имеющуюся у них бронетехнику.