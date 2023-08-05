Союзник путина помогает Украине? ВСУ используют боеприпасы из Сербии

Сербы играют в свою игру

Хотя Сербия традиционно считается союзницей рф, это не мешает Белграду вести свою игру в войне Украины с россией, например, зарабатывать на поставках боеприпасов. Так, государственное предприятие-производитель оружия продолжает поставлять ВСУ минометные мины калибром 120 мм — M62P10.

Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report, подчеркивающий, что это не первая такая поставка.

Как гласит информация от производителя, мины M62P10 имеют общий вес 12,8 кг, из которых 2,4 — приходятся на тротил. Дальность выстрела мины составляет чуть более 6500 метров, а при взрыве осколки накрывают радиус в 18 метров от места попадания. Также враг подвергается влиянию взрывной волны, повреждающей внутренние органы бойцов противника.

Мины M62P10

В то же время разлет осколков уступает новейшим 120 мм минам украинского производства, способным поражать цели на дальностях от 25 метров.

Сами сербские мины весьма надежные – их можно использовать при температуре воздуха от –30 до +50 °С, а взрыватель становится на боевой взвод через 8 метров после вылета из ствола, что делает их использование расчетом куда более безопасным, чем при мгновенном взводе.

Надо сказать, что ранее подобные боеприпасы уже были замечены на вооружении ВСУ.