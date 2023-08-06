"Смертельный презент": путин подарил технику, которая может убить президента африканской страны

Вертолет не нужен в самой рф из-за его аварийности

После прошедшего в Санкт-Петербурге форума "россия-Африка" президент Зимбабве удостоился персонального подарка в виде вертолета Ми-38, который может его убить.

Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, данный вертолет разрабатывался с 1981 года, а когда был все-таки создан, не единожды переделывался и доводился до ума.

К примеру, после замены американских двигателей PW127TS на российские ТВ7-117В, он кардинально изменил свои ТТХ и летные качества. А когда производство Ми-38 все-таки развернулось в интересах Минобороны рф, то заказано было всего две единицы данных машин, которые поставлялись в течение трех лет.

"А 5 июня 2020 года опытный Ми-38 совершил аварийную посадку в Подмосковье. По состоянию на август 2021 было прекращено производство Ил-144 и развитие проекта Ил-112В, имевших идентичную силовую установку с Ми-38 — двигатель ТВ7-117В. Кстати, в 2021 глава "Ростеха" Сергей Чемезов на выставке IDEF 2021 в Турции предлагал Ми-38 турецким покупателям, но его проигнорировали", — перечисляет провалы авиационной отрасли рф эксперт.

В итоге, как считает Александр Коваленко, воздушное судно подарили африканскому президенту по принципу "на тобі, небоже, що мені негоже".

Как утверждает украинский военный эксперт Андрей Харук, все вертолеты Ми-38 заказывали российские военные, кроме одного – для Министерства промышленности и торговли рф. И именно этот вертолет, налетавший с 2020 года всего 196 часов (что говорит об опасности его использования), и передали в Зимбабве.

Любопытно, в 2012 году рф хотела заказать еще 12 Ми-38, но их выпуск так и не начался.

"Дело в том, что с августа 2021 г. все полеты Ми-38 с двигателями ТВ7-117В запрещены! Причиной стало крушение прототипа военно-транспортного самолета Ил-112В, оборудованного двигателями ТВ7-117С – самолетным вариантом ТВ7-117В. Но и Ми-38 терзали проблемы с силовой установкой: в 2020 г. на горстке этих вертолетов, которые находились в эксплуатации, было зафиксировано три отказа двигателей ТВ7-117, к тому же все – по одинаковой причине (разрушение межвального подшипника). В одном случае даже пришлось совершить вынужденную посадку", — пишет об опасности использования Ми-38 Андрей Харук.

Ранее оккупанты уже заявили о поставке в Африку своих вертолетов Ми-28, оказавшихся бесполезными в боях против ВСУ.