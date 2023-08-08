Современные беспилотники очищают Украину от мин: что это за машины и как работают (видео)
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Машина является популярной у саперов различных стран
Разминирование Украины это медленный процесс, а поэтому на территориях, где это возможно оно идет уже прямо во время войны. Помогают в этом нашим пиротехникам и современные технологии, в частности, беспилотные швейцарские комплексы GSC-200.
"Телеграф" рассказывает о том, что это за машина.
Недавно в ГСЧС опубликовали ролик о том, как выполняют разминирование с помощью данной техники. Эти платформы для очистки местности от взрывоопасных предметов уже используются более чем в 40 странах мира, а теперь и в Украине.
Особенности
GSC-200 состоит из гусеничного тягача и навесного оборудования, а управление им осуществляется одним оператором с помощью пульта управления.
Комплекс разминирования способен обезвреживать мины на глубине до 28 см, ширина полосы разминирования при работе рабочим органом составляет до 2,2 м. Диапазон, в котором можно дистанционно управлять GCS-200 – 1 километр.
В комплекте идет ряд навесного оборудования для выполнения различных задач, в частности культиватор, трал, роботизированная рука-манипулятор с разными передними инструментами: ковш, захват, ковш-захват, вилка, вилочный грузоподъемник, бульдозерный отвал, ковш-рассеиватель.
Характеристики
- Ширина — 1920 мм;
- Высота — 2020 мм;
- Вес без навесного оборудования — 8 260 кг;
- Вес с навесным оборудованием — 10 665 кг;
- Ширина просвета — 2000 мм;
- Глубина очистки — 150, 200, 250 мм;
- Площадь разминирования (макс.) — 12 000 м2 / день;
- Скорость вождения — 0 — 7 км / ч;
- Скорости разминирования — 0,8-2,3 км / ч;
- Объем бака — 200 л;
- Тип двигателя, мощность — Deutz Diesel 6 цилиндров, 176 кВт (240 л.с.);
- Средний расход топлива — 19 — 25 л / ч;
- Время автономной работы — 6,5 — 15 ч;
- Броня защита — 6, 8, 10, 20 мм Hardox сталь.
Увидеть GSC-200 в действии можно на видео:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Германия передаст для ВСУ модернизированные датские БПЛА RQ-35 Heidrun. О том, что это за "птица" читайте, перейдя по ссылке.