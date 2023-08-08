Современные беспилотники очищают Украину от мин: что это за машины и как работают (видео)

Машина является популярной у саперов различных стран

Разминирование Украины это медленный процесс, а поэтому на территориях, где это возможно оно идет уже прямо во время войны. Помогают в этом нашим пиротехникам и современные технологии, в частности, беспилотные швейцарские комплексы GSC-200.

"Телеграф" рассказывает о том, что это за машина.

Недавно в ГСЧС опубликовали ролик о том, как выполняют разминирование с помощью данной техники. Эти платформы для очистки местности от взрывоопасных предметов уже используются более чем в 40 странах мира, а теперь и в Украине.

Особенности

GSC-200 состоит из гусеничного тягача и навесного оборудования, а управление им осуществляется одним оператором с помощью пульта управления.

Комплекс разминирования способен обезвреживать мины на глубине до 28 см, ширина полосы разминирования при работе рабочим органом составляет до 2,2 м. Диапазон, в котором можно дистанционно управлять GCS-200 – 1 километр.

В комплекте идет ряд навесного оборудования для выполнения различных задач, в частности культиватор, трал, роботизированная рука-манипулятор с разными передними инструментами: ковш, захват, ковш-захват, вилка, вилочный грузоподъемник, бульдозерный отвал, ковш-рассеиватель.

Характеристики

Ширина — 1920 мм;

Высота — 2020 мм;

Вес без навесного оборудования — 8 260 кг;

Вес с навесным оборудованием — 10 665 кг;

Ширина просвета — 2000 мм;

Глубина очистки — 150, 200, 250 мм;

Площадь разминирования (макс.) — 12 000 м2 / день;

Скорость вождения — 0 — 7 км / ч;

Скорости разминирования — 0,8-2,3 км / ч;

Объем бака — 200 л;

Тип двигателя, мощность — Deutz Diesel 6 цилиндров, 176 кВт (240 л.с.);

Средний расход топлива — 19 — 25 л / ч;

Время автономной работы — 6,5 — 15 ч;

Броня защита — 6, 8, 10, 20 мм Hardox сталь.

Увидеть GSC-200 в действии можно на видео:

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Германия передаст для ВСУ модернизированные датские БПЛА RQ-35 Heidrun. О том, что это за "птица" читайте, перейдя по ссылке.