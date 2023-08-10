Украина создала портативного убийцу вражеских дронов: что он может (фото)

Другим средствам РЭБ сложно бороться с вражескими БПЛА

Украина активно разрабатывает не только собственные дроны, но и средства противодействия от вражеских "птичек". Нового "убийцу" вражеских дронов представила компания Антидрон Україна".

Об этом сообщает "Телеграф".

Сотрудники предприятия в прошлом месяце закончили работу над своим новым оружием C-Vog FPVKiller. Как можно понять из названия, его задачей будет уничтожение вражеских FPV-дронов. Он создает помехи, подавляющие канал управления дронов, практически неуязвимых для других средств РЭБ, и таким образом выводит его из строя.

Характеристики FPVKiller

подавление каналов управления — в пределах 850-940 мГц;

система управления — механический выключатель;

время работы — до 1 часа;

антенна — коллинеарная, стеклопластиковая;

время непрерывной работы — до 3-4 минут, потом требуется охлаждение;

время зарядки батареи — 2,5-3 часа.

В настоящее время у компании-производителя готовы 30 комплексов C-Vog FPVKiller, в будущем она планирует расширять производство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте беспилотник украинского производства, который прозвали "Маньячело".