Китайская диверсия или "привет" от танкистов? Почему под Москвой взорвался оптико-механический завод

На деле взрыв мог произойти из-за хранения на предприятии снарядов

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям, вызывает массу вопросов, прежде всего из-за несоответствия картины взрыва официальной версии. На деле случившееся может быть невольной "диверсией" с участием Китая.

На одном из многочисленных видео, снятых на территории предприятия, был замечен странный снаряд, который может пролить свет на случившееся.

Хотя официальной версией является эксцесс на складе пиротехники частной фирмы, почему-то хранившей ее на территории предприятия ВПК, мощность взрыва с "грибом", похожим на ядерный, говорит скорее в пользу детонации именно боеприпасов. При последней неразорвавшиеся боеприпасы могут разбрасываться на сотни метров и даже километры от эпицентра и снаряд на видео может быть одним из них.

Эксперты не пришли к единому мнению, что это за снаряд, но основных версий две — 85 мм снаряд производства КНР и 115 мм танковый боеприпас.

О сходстве танкового снаряда на 85 мм боеприпас из КНР заявил журналист Андрей Цаплиенко. Действительно, еще в 1950-х годах в КНР из СССР передали некоторое количество 85-мм противотанковых орудий Д-48.

Снаряд на территории завода

Орудия подобного калибра отлично зарекомендовали себя во время Второй мировой войны как зенитные и танковые, правда, впоследствии калибры в артиллерии выросли и быстро устаревшие орудия сняли с производства. Но это не помешало Китаю наладить производство своей пушки калибра 85 мм под индексом Тип 60, то есть, в теории боеприпас мог попасть на территорию завода.

85-мм снаряд производства КНР

Заметим, что пушки калибра 85 мм в свое время даже находили у жителей Донбасса.

По мнению же военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, снаряд похож на выстрел к пушке калибра 115 мм. Отметим, что орудием (2А20) такого калибра вооружены российские танки Т-62, которые оккупанты активно используют против ВСУ и даже пытаются улучшать, но с плачевными результатами.

Эксперт считает что это 115-мм танковый снаряд

Вероятность размещения на территории Загорского завода снарядов именно к ставшему самым массовым на фронте танку Т-62, кажется более высокой, чем снарядов производства КНР. Также более реальной кажется версия, что склад таких боеприпасов как раз и взорвался 9 августа.

Также как писал "Телеграф", на Загорском заводе разрабатывали новейший российский "стелс-истребитель".