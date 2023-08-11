Укр

Враг на передовой применил новые ракеты: что ВСУ могут им противопоставить

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
ПТРК Вихрь
ПТРК Вихрь. Фото Открытые источники

Украинские воины не всегда могут сбивать носители ракет из-за их дальности

Под Бахмутом у российских оккупантов были замечены противотанковые комплексы "Вихрь", установленные на вертолете. Новое оружие стало весьма опасным для воинов ВСУ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

"Они начали охотиться на нашу технику, чтобы поражать ее на дистанции – там, где мы их не можем достать", — рассказывает замкомбрига.

Российские пропагандисты также делятся видео с вертолетами Ка-52, вооруженными ПТУР "Вихрь", наносящими удары по технике ВСУ.

Противотанковый ракетный комплекс "Вихрь" был разработан еще в 1980-х годах, но в производство пошел только в 2013-м. Тем не менее его характеристики делают комплекс серьезным противником на передовой.

Так, боевая часть весом до 12 кг может не только поражать танки кумулятивной струей, но и уничтожать личный состав противника осколками. Но главное преимущество ракеты – дальность пуска, составляющая примерно 8-10 км. В то же время максимальная дальность переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" не превышает 6 км, то есть, достать вражеский вертолет он не может. А ПЗРК Stinger стреляющего на 8 км, рядом может и не оказаться.

С другой стороны, использование "Вихря" требует от его экипажа опытности и чувства дистанции, ведь если вертолет залетит в зону действия ПЗРК ВСУ — он будет сбит.

Отметим, что вертолеты оккупантов в противостоянии ВСУ проявили себя весьма слабо. Поэтому россияне вынуждены отдавать разрекламированный Ми-28 странам Африки в обмен на их поддержку агрессора на мировой арене.

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#Оружие #Вертолет #ПТРК