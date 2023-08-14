Укр

Покоя врагу не будет – оружие ВСУ было улучшено для борьбы с врагом ночью

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Передача улучшенных Игл
Передача улучшенных Игл. Фото Украинский милитарный портал

Сто единиц оружия для боя ночью было передано бойцам ВСУ

Насыщенность переносными зенитно-ракетными комплексами позволяет ВСУ успешно бороться с вражескими вертолетами. Теперь это будет делать еще проще после того, как волонтеры адаптировали тепловизоры для переносных зенитных комплексов "Игла".

Об этом сообщает Милитарный портал, подчеркивая, что 100 тепловизионных монокуляров Guide TK431 будут установлены на 100 ПЗРК этого типа. В обычном состоянии "Игла" может стрелять только днем при помощи оптического прицела, но теперь все изменится.

Переоборудование ПЗРК провели Фонд Сергея Притулы и волонтеры команды "Технари". Тепловизор Guide TK431 имеет 10-кратный оптический зум и способен различать тепловые сигнатуры на расстоянии до 2400 метров.

Сама же ракета "Иглы" наводится по тепловому следу цели, так что работа ночью — для нее вещь абсолютно нормальная, главное, чтобы боец перед пуском ракеты видел цель.

Благодаря возможности использования "Иглы" в ночное время ВСУ смогут работать по вражеским вертолетам, которые в последнее время активизировались благодаря наличию ракет более дальнобойных ракет "Вихрь".

Теги:
#Волонтеры #Оружие #ПЗРК #ПЗРК "Игла"