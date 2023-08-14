Покоя врагу не будет – оружие ВСУ было улучшено для борьбы с врагом ночью

Сто единиц оружия для боя ночью было передано бойцам ВСУ

Насыщенность переносными зенитно-ракетными комплексами позволяет ВСУ успешно бороться с вражескими вертолетами. Теперь это будет делать еще проще – после того, как волонтеры адаптировали тепловизоры для переносных зенитных комплексов "Игла".

Об этом сообщает Милитарный портал, подчеркивая, что 100 тепловизионных монокуляров Guide TK431 будут установлены на 100 ПЗРК этого типа. В обычном состоянии "Игла" может стрелять только днем при помощи оптического прицела, но теперь все изменится.

Переоборудование ПЗРК провели Фонд Сергея Притулы и волонтеры команды "Технари". Тепловизор Guide TK431 имеет 10-кратный оптический зум и способен различать тепловые сигнатуры на расстоянии до 2400 метров.

Сама же ракета "Иглы" наводится по тепловому следу цели, так что работа ночью — для нее вещь абсолютно нормальная, главное, чтобы боец перед пуском ракеты видел цель.

Благодаря возможности использования "Иглы" в ночное время ВСУ смогут работать по вражеским вертолетам, которые в последнее время активизировались благодаря наличию ракет более дальнобойных ракет "Вихрь".