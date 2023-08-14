"Новое" оружие, которому 100 лет: оккупанты похвастались очередным бронепоездом (видео)

Техника используется военным округом, воюющим в Украине

В третьем тысячелетии российские оккупанты продолжают использовать оружие, которое пережило свой расцвет более 100 лет назад. Речь идет о бронепоездах, которые россияне используют для защиты с воздуха и охраны железнодорожных путей, хотя уже во времена Второй мировой войны данное оружие считалось устаревшим.

Видео с работой бронепоезда можно найти на сервисе YouTube.

Бронепоезд

Данный военный реликт использует западный военный округ оккупантов для инженерной разведки, восстановлениея поврежденных железнодорожных путей и сопровождения грузов в зоне боевых действий Украины.

Стены вагонов изготовлены из 20-миллиметровой стали, усиленной мешками с песком, размещенными за деревянными панелями, а в бронированном отсеке стрелки вооружены автоматическим оружием и крупнокалиберными пулеметами. В целях безопасности локомотив расположен в центре поезда, а машинист следует указаниям наблюдателя.

Также прямо на платформу установлена БМП-2, вооруженная 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм спаренным пулеметом ПКТ с боезапасом 2000 патронов, а также 6 дымовыми гранатометами и 4 противотанковыми ракетами.

Также бронепоезд вооружен ЗУ-23-2, двумя 23-мм пушками для стрельбы по воздушным целям со скорострельностью в 2000 выстрелов в минуту.

Как утверждают западные эксперты, бронепоезда имеют богатую историю использования, особенно в начале 20 века. В сегодняшних условиях их участие в боевых действиях имеет мало смысла из-за достижений в военных технологиях, таких как воздушная война и высокоточные боеприпасы. Правда, плюсом остается их стратегическая мобильность.

Бронепоезд

Но минусов у подобного бронепоезда гораздо больше:

привязка к железной дороге, выход из строя которой может обездвижить бронепоезд;

невозможность уклониться от БПЛА или ракеты, поскольку маршрут поезда всегда будет известен и пролегает по железнодорожному пути;

слабая вооруженность – по факту, только установка ЗУ-23-2 может работать по воздушным целям, опасным для поезда, 30-мм же пушка БМП-2 сильно ограничена в стрельбе как вагонами по сторонам, так и углом возвышения орудия из башни бронетехники.

Пока же оккупанты реанимируют оружие 100-летней давности, Украина наращивает в разы производство необходимого и эффективно заявившего о себе вооружения.