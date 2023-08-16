Улучшение или издевательство? Оккупанты продолжают "модернизировать" Т-72

Устаревшая техника делает все попытки своего улучшения бесполезными

В панических попытках защититься от ударов ВСУ оккупанты продолжают усиливать свою бронетехнику. В этот раз россияне представили вариант надбашенной защиты Т-72Б3 от дронов, также усиления его комплектом защиты вооружений "Накидка", для снижения заметности танка в широком диапазоне длины волн.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Маскировка хромает из-за слабого двигателя

Он иронично посоветовал оккупантам заварить люки, чтобы украинские военные точно не могли сбросить внутрь танка ничего взрывоопасного.

По словам эксперта, отдельно стоит сказать про "Накидку", разработка которой была начата ещё в 1976 году как раз под Т-72 и должна была стать как нельзя полезной, но получилось, как всегда.

"Применение её началось более 40 лет спустя, а к этому моменту двигатель типа "В" представляет уже вдоль и поперёк изнасилованный агрегат, выдающий копоти на порядок больше, чем в 1970-х. А потому "Накидка", как мёртвому припарка. Соорудили очень "полезную" конструкцию, "максимально" повышающую выживаемость экипажа", — объясняет эксперт.

Проще говоря, устаревший двигатель Т-72, на который установили защитную решетку и "Накидку", в движении будет производить больше дыма, что выдаст технику и сделает использование маскировки танка бессмысленным. То есть, одновременно с таким "улучшением" следовало бы установить и новый двигатель, но похоже, это уже слишком для российского ВПК.

Ранее оккупанты похвастались очередной модернизацией танка — Т72Б3М, в котором масса недостатков, например, старые прицелы, неудобная связь и т.д.