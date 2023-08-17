Минная опасность растет: какие "сюрпризы" для врага замечены на передовой
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Мина имеет массу плюсов, правда есть и недостатки
В ходе контрнаступления ВСУ особое значение приобрело минное оружие – противопехотные и противотанковые мины. Причем в ходе боев встречаются образцы из стран, которые ранее не использовались.
Так, офицер же Армии обороны Израиля Игаль Левин показал фото шведской противотанковой мины
Stridsvagnmina m/52B, также используемой в Украине.
Данная мина предназначена для вывода из строя гусеничной техники противника, прежде всего танков, чему способствует:
- простота конструкции – она может работать при температурах от -40 до +50 °С;
- корпус сделан из фанеры – это усложняет ее обнаружение металлоискателями;
- большой удельный вес взрывчатки – из 9,5 кг на ВВ приходится 8 кг, что гарантированно выведет из строя технику, повредив ей гусеницу или оторвав колесо;
- относительно малый вес для срабатывания – усилие на датчик для взрыва мины начинается со 100 кг (обычно 200 кг), что хорошо для подрыва техники, но теоретически может вызвать взрыв и под упитанным или до зубов вооруженным человеком.
К минусам мины можно отнести: отсутствие механизма самоликвидации; большие сложности с ее обезвреживанием (поэтому их безопаснее просто подрывать); невозможность их дистанционного минирования посредством стрельбы из гаубиц или РСЗО.
А тем временем ВСУ научились обнаруживать мины, используя дроны и тепловизоры.