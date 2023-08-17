Минная опасность растет: какие "сюрпризы" для врага замечены на передовой

Мина имеет массу плюсов, правда есть и недостатки

В ходе контрнаступления ВСУ особое значение приобрело минное оружие – противопехотные и противотанковые мины. Причем в ходе боев встречаются образцы из стран, которые ранее не использовались.

Так, офицер же Армии обороны Израиля Игаль Левин показал фото шведской противотанковой мины

Stridsvagnmina m/52B

Stridsvagnmina m/52B, также используемой в Украине.

Данная мина предназначена для вывода из строя гусеничной техники противника, прежде всего танков, чему способствует:

простота конструкции – она может работать при температурах от -40 до +50 °С;

корпус сделан из фанеры – это усложняет ее обнаружение металлоискателями;

большой удельный вес взрывчатки – из 9,5 кг на ВВ приходится 8 кг, что гарантированно выведет из строя технику, повредив ей гусеницу или оторвав колесо;

относительно малый вес для срабатывания – усилие на датчик для взрыва мины начинается со 100 кг (обычно 200 кг), что хорошо для подрыва техники, но теоретически может вызвать взрыв и под упитанным или до зубов вооруженным человеком.

К минусам мины можно отнести: отсутствие механизма самоликвидации; большие сложности с ее обезвреживанием (поэтому их безопаснее просто подрывать); невозможность их дистанционного минирования посредством стрельбы из гаубиц или РСЗО.

Шведская мина вблизи

А тем временем ВСУ научились обнаруживать мины, используя дроны и тепловизоры.