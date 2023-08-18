ВСУ получили новый дрон-разведчик: его для военных создал юный украинец из Ивано-Франковска (фото)

"Железную птичку" активно тестировали, а на днях передали ее военным

Произведенная в Украине техника продолжает пополнять запасы вооружения ВСУ на фронте и недавно к ним добавилась "Железная птичка" — беспилотник, созданный выпускником Центра образовательных инноваций Юрием Тумиром и его преподавателем Александром Аронцом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель городского главы Ивано-Франковска Виктория Дротянко.

"Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы. Встроенная компьютерная система позволяет подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты", — написала она.

Выпускник вместе с преподавателем работали над созданием беспилотного летательного аппарата на протяжении четырех месяцев методом "проб и ошибок". "Железную птичку" активно тестировали, а на днях передали ее на фронт нашим военным.

Отметим, что ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Telegram-канале рассказывал, что в октябре 2022 года в ходе IV Всеукраинского STEAM-FEST ученик 11 класса естественно-математического лицея Юрий Тумир представил свой дрон-разведчик для ВСУ.

По словам юного разработчика, сначала у него была идея сделать машинку, которая ищет мины, а в процессе он решил сделать квадрокоптер по технологии 3D печати.

Что известно о беспилотнике

Это коптер с четырьмя винтами, на которых расположены две лопасти. Техника синхронизирована с мобильным приложением, где впоследствии появляется вся собранная им информация.

По словам разработчика "птички", она летит по заранее заданному маршруту в приложении, обследует территорию и определяет, на каких координатах есть мины. Вместе с тем в нем есть система распознавания типа и размера мины.

Таким образом, саперы с помощью приложения могут узнать, где и какие мины расположены, чтобы затем провести работу над разминированием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вскоре ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе ST-35 "Гром". Разработка этих беспилотников уже подходит к завершению.