Враг от дрона не сбежит: ВСУ получили новое мощное оружие

Новые боеприпасы должны гарантированно выводить из строя врагов

В то время как дальние украинские БПЛА успешно атакуют москву, для решения тактических задач на передовой в Украине создали 800-граммовую противопехотную бомбу "Зайчик".

Как рассказал изданию The Economist ее изобретатель — инженер Алексей из Киева, слабая эффективность осколочных гранат ВОГ к подствольному гранатомету побудила его разработать более эффективное средство сброса для украиснких дронов.

По словам разработчика, после взрыва ВОГ российские солдаты часто просто убегают и поэтому три месяца назад Алексей с группой энтузиастов создал альтернативу: 800-граммовую противопехотную бомбу "Зайчик". Ее корпус печатают на 3d-принтере и затем отправляют на заполнение взрывчаткой С4 и стальными осколками.

На испытаниях шрапнель "резала деревянные брусья, как маслу". Команда волонтера каждую неделю печатает порядка тысячи пластиковых оболочек для таких бомб.

А другая группа инженеров-любителей — "ДрукАрмия" — за последние четыре месяца изготовила более 30 тысяч подобных бомб. Их лидер "Сват" утверждает, что темпы производства растут. По словам же Яниса Озолса — основателя латвийского отделения "Диких пчел" (Wild Bees), группы добровольцев-оружейников из-за пределов Украины, что с ноября 2022 года из Европы было отправлено не менее 65 000 таких снарядов.

"Украинский военнослужащий "Дюк", воюющий под Донецком, рассказал журналистам, что новые 5-килограммовые "бомбы-конфеты" убивают пехоту в 20 метрах от места падения. При этом, по его словам, он встречал уже 200 разновидностей "сбросов". В настоящее время командой Wild Bees ведется работа по сокращению разнообразия бомб и стандартизации их производства", — приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.

Подобные бомбы могут стать отличным дополнением для серийных и самодельных боеприпасов, которые ВСУ сбрасывают на головы оккупантам.