Укр

Враг от дрона не сбежит: ВСУ получили новое мощное оружие

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бомба для дронов
Бомба для дронов. Фото Открытые источники

Новые боеприпасы должны гарантированно выводить из строя врагов

В то время как дальние украинские БПЛА успешно атакуют москву, для решения тактических задач на передовой в Украине создали 800-граммовую противопехотную бомбу "Зайчик".

Как рассказал изданию The Economist ее изобретатель — инженер Алексей из Киева, слабая эффективность осколочных гранат ВОГ к подствольному гранатомету побудила его разработать более эффективное средство сброса для украиснких дронов.

По словам разработчика, после взрыва ВОГ российские солдаты часто просто убегают и поэтому три месяца назад Алексей с группой энтузиастов создал альтернативу: 800-граммовую противопехотную бомбу "Зайчик". Ее корпус печатают на 3d-принтере и затем отправляют на заполнение взрывчаткой С4 и стальными осколками.

На испытаниях шрапнель "резала деревянные брусья, как маслу". Команда волонтера каждую неделю печатает порядка тысячи пластиковых оболочек для таких бомб.

А другая группа инженеров-любителей — "ДрукАрмия" — за последние четыре месяца изготовила более 30 тысяч подобных бомб. Их лидер "Сват" утверждает, что темпы производства растут. По словам же Яниса Озолса — основателя латвийского отделения "Диких пчел" (Wild Bees), группы добровольцев-оружейников из-за пределов Украины, что с ноября 2022 года из Европы было отправлено не менее 65 000 таких снарядов.

"Украинский военнослужащий "Дюк", воюющий под Донецком, рассказал журналистам, что новые 5-килограммовые "бомбы-конфеты" убивают пехоту в 20 метрах от места падения. При этом, по его словам, он встречал уже 200 разновидностей "сбросов". В настоящее время командой Wild Bees ведется работа по сокращению разнообразия бомб и стандартизации их производства", — приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.

Подобные бомбы могут стать отличным дополнением для серийных и самодельных боеприпасов, которые ВСУ сбрасывают на головы оккупантам.

Теги:
#Оружие #Боеприпасы #БПЛА #Бомбы #Дроны