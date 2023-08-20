Канада нам поможет? Военный эксперт объяснил, какие танки "Леопард" больше подойдут ВСУ и почему

Танки канадской армии обладают одним очень важным преимуществом

С учетом закупки для ВСУ еще 50 танков Leopard 1, Украина может стать одним из основных операторов этой бронехники, поэтому ей потребуется хорошая модернизация.

Об этом пишет в своем блоге для Site.ua военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, для современного поля боя Leopard 1 не годится, в основном из-за слабой брони и пушки калибра всего 105 мм, которая при всей своей точности и новых снарядах в массе своей уж очень устарела.

Но наиболее узким местом является броня, не способная уберечь экипаж не то, что от выстрела РПГ-7 или бронебойного 30 мм боеприпаса, но и от разрыва в ближней зоне артиллерийского снаряда. Естественно, использовать такую технику, уверен эксперт, смертельно опасно.

Решением могло бы стать оснащение поставленных Украине "Леопардов-1" дополнительным комплектом бронирования MEXAS-M с комбинированными композитными элементами производства Канады.

"Навесная броня MEXAS состоит из керамического слоя и органотекстолита на основе высокопрочных волокон кевлара или Dynema. Керамический слой обеспечивает разрушение пуль и снарядов, посредством распределения кинетической энергии по большей площади основания, остаточная энергия поглощается огранотекстолитовым слоем. По уровню стойкости данный вид комбинированной брони, при одинаковой массе со стальной броней, превосходит её вдвое", — пишет Александр Коваленко.

Последняя особенность брони – легкость в сравнении со сталью, не ухудшит маневренных показателей "Леопарда-1" и не приведет к более частым его поломкам. Этим постоянно страдают "модернизации" своих танков оккупантами.