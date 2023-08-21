Лгут и не краснеют: оккупанты обстреливают ВСУ негуманным оружием (видео)

Это оружие сами же россияне называли едва ли не бесчеловечным

Бойцы ВСУ поделились видео, на котором показали применение оккупантами кассетных боеприпасов АО-2,5РТМ, предназначенными для поражения людей и небронированной техники.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Clash Report, боец ВСУ держит один из таких элементов.

Суббоеприпас АО-2,5 рт

АО-2,5РТМ является суббоеприпасом авиационной бомбы РБК-500 (разовая бомбовая кассета) общим весом 504 килограмма, в которую входят 108 малых снарядов каждый весом в 2,5 килограмма.

Индекс АО означает, что это авиационный осколочный боеприпас и относится к так особо коварному типу "бомб с насечками". Сам корпус боеприпаса имеет насечки, которые облегчают распадение бомбы на осколки, которыми и поражаются люди, легкая техника и укрепления.

Коварство АО-2,5 РТМ заключается в том, что взрыватель в ней — с замедлением. При встрече с преградой бомба разделяется на две части и срикошетив вверх на несколько метров затем подрывается. То есть, поражение происходит сверху, что усложняет возможности укрыться от них.

Сама РБК-500, начиненная найденными бойцами ВСУ суббоеприпасами, имеет длину 2,5 метра, диаметр 45 см и может применяться с высот от 300 метров до 25 км.

Напомним, ранее министр обороны рф и военный преступник сергей шойгу заявил, что российские военные начнут применять негуманные кассетные боеприпасы после передачи таковых ВСУ западными союзниками. А на деле подобные факты были задокументированы еще в 2022-м.