Новый кошмар для оккупантов: у ВСУ появились новые БПЛА с искусственным интеллектом (фото)
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Эта "птичка" довольно быстрая, мощная и в то же время очень тихая
Украинские военные продолжают использовать отечественную технику в борьбе с оккупантами и ее список недавно пополнил БПЛА SkyKnight 2 ("Небесный рыцарь") с искусственным интеллектом.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Миноборону, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления требуемой документации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот беспилотник довольно быстрый, мощный и в то же время тихий. При этом он очень прост в управлении. Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он сможет освоить примерно за неделю.
"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер", — рассказали в Министерстве.
Одной из главных фишек этого дрона заключается в том, что даже из-за утраты связи вследствие глушения враждебными средствами РЭБ, он все равно долетит до цели, определенной оператором.
Характеристики
- Полезная нагрузка — 2,5 кг;
- Особенности — неуязвимость к радиоэлектронной борьбе;
- Автоматический режим полета;
- Дрон опционально оборудован модулем mesh-сети и специализированным полетным ядром с модулем ИИ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ передали украинский беспилотник SpyGun, который успешно прошел испытания. Его особенность в том, что он практически полностью прозрачный.