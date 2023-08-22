Новый кошмар для оккупантов: у ВСУ появились новые БПЛА с искусственным интеллектом (фото)

Эта "птичка" довольно быстрая, мощная и в то же время очень тихая

Украинские военные продолжают использовать отечественную технику в борьбе с оккупантами и ее список недавно пополнил БПЛА SkyKnight 2 ("Небесный рыцарь") с искусственным интеллектом.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Миноборону, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления требуемой документации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот беспилотник довольно быстрый, мощный и в то же время тихий. При этом он очень прост в управлении. Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он сможет освоить примерно за неделю.

"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер", — рассказали в Министерстве.

Одной из главных фишек этого дрона заключается в том, что даже из-за утраты связи вследствие глушения враждебными средствами РЭБ, он все равно долетит до цели, определенной оператором.

Характеристики

Полезная нагрузка — 2,5 кг;

Особенности — неуязвимость к радиоэлектронной борьбе;

Автоматический режим полета;

Дрон опционально оборудован модулем mesh-сети и специализированным полетным ядром с модулем ИИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ передали украинский беспилотник SpyGun, который успешно прошел испытания. Его особенность в том, что он практически полностью прозрачный.