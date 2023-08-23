"Птичка" летит на технику врага: украинский БПЛА "Хрущ" держит в страхе россиян

За один месяц команда может собирать примерно 30 дронов, но производство планируют расширять

В числе вооружения, которое получают ВСУ, есть также беспилотный летательный аппарат украинского производства под названием "Хрущ". С помощью него наши защитники имеют возможность поражать легкобронированную технику врага, а также его личный состав.

Украинские военные показали, как выглядят беспилотники "Хрущ" и продемонстрировали их полеты. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Милитарный".

Заместитель командира ударной роты БПЛА 67 ОМБр Алексей Олексюк показал журналистам исследовательскую лабораторию, в котором проходит процесс создания этого беспилотника. Производитель ставит перед собой за главную цель обеспечение украинских воинов дронами, которые смогут работать на линии разграничения.

"В исследовательской лаборатории экспериментируем и производим малосерийные изделия "Хрущ". В команде у нас гражданские инженеры, которые для нас разрабатывают фюзеляж самолета, наполняют его электроникой и проводят тестирования, различные выезды и эксперименты с ретрансляцией", — рассказал Олексюк.

За один месяц команда может собирать примерно 30 дронов. Однако производство планируют увеличить, чтобы за 30 дней можно было собирать от 200 до 500 единиц техники. Главная проблема в достижении этой цели заключается в том, что 50% деталей "Хруща" являются импортными. Детали закупают у европейских стран, СШа и Китая. Нередко они приходят с опозданием или вовсе отсутствуют.

Характеристики БПЛА "Хрущ"

Беспилотник украинского производства состоит из крыла, двух двигателей и аккумулятора. Управление "птичкой" происходит с помощью пульта. Для производства этой техники используется фанера, пенопласт, а также специальные пленки и клеенки. Разъемом для боевой части служит ПВХ-труба.

В этом беспилотнике используют комбинированную боевую часть, которая может поражать личный состав врага, а также его легкобронированную технику. Боевая нагрузка, которую может нести этот БПЛА — 1,5 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине выпустили новую версию беспилотника "Валькирия" с названием "Galka". Эта "птичка" имеет свои особенности и является полезной для украинских воинов на фронте.