Шведский ПЗРК уничтожает авиацию россиян: украинские воины демонстрируют хорошую точность (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1660
Показатели, которые демонстрирует комплекс, зависят от типа ракет
Украинская победа во многом зависит от безопасности неба. На страже стоят украинские силы противовоздушной обороны. Кроме известных ЗРК Patriot и других крупных комплексов, держать украинскую лазурь под контролем помогают переносные ЗРК. Среди них RBS-70, полученный в апреле от Швеции.
Несмотря на то, что первая версия комплекса была поставлена на вооружение еще в 1977 году, она усовершенствовалась и демонстрирует незаурядные достижения. Отметим, что на момент создания он являлся революционным типом вооружения, ведь производители впервые в мире использовали в ПЗРК лазерную систему наведения.
Ракета, выпущенная из ПЗРК, позволяет охотиться на небольшие, быстрые, легкобронированные цели. Стоит отметить систему автоматического отслеживания для точного прицеливания и тепловизор для работы ночью. Недавно из такого "шведа" попали российский вертолет Ка-52. Будьте внимательны, на видео слышна нецензурная лексика.
Используются несколько типов ракет, в частности Bolide с фугасной частью, Rb 70 Mk.1 или 2. От ракеты зависит дальность от 5 до 8 км, а также высота цели от 3 до 5 км. Новая версия показывает еще большую мощность.
Характеристики ПЗРК RBS-70 NG:
- Беспрепятственная лазерная наводка
- Может работать день и ночь
- Технология автоматического отслеживания
- Эффективный диапазон: более 9000 м
- Высотное покрытие: 0-5000 м
- Время развертывания: 45 сек
- Время перезагрузки: менее 5 секунд
- Максимальная скорость: 2 Маха.
Этот комплекс можно использовать стационарно или устанавливать на колесное или гусеничное шасси. Производитель в 2023 году предлагает в качестве базы американскую бронемашину JLTV с камуфляжем Barracuda от того же шведского производителя.
Ранее "Телеграф" рассказывал", что российские самолеты МИГ-31, которые являются потенциальными носителями ракет "Кинжал", взлетают в воздух не просто так, среди причин — поиски украинской системы ПВО.