Шведский ПЗРК уничтожает авиацию россиян: украинские воины демонстрируют хорошую точность (видео)

Показатели, которые демонстрирует комплекс, зависят от типа ракет

Украинская победа во многом зависит от безопасности неба. На страже стоят украинские силы противовоздушной обороны. Кроме известных ЗРК Patriot и других крупных комплексов, держать украинскую лазурь под контролем помогают переносные ЗРК. Среди них RBS-70, полученный в апреле от Швеции.

Несмотря на то, что первая версия комплекса была поставлена на вооружение еще в 1977 году, она усовершенствовалась и демонстрирует незаурядные достижения. Отметим, что на момент создания он являлся революционным типом вооружения, ведь производители впервые в мире использовали в ПЗРК лазерную систему наведения.

Ракета, выпущенная из ПЗРК, позволяет охотиться на небольшие, быстрые, легкобронированные цели. Стоит отметить систему автоматического отслеживания для точного прицеливания и тепловизор для работы ночью. Недавно из такого "шведа" попали российский вертолет Ка-52. Будьте внимательны, на видео слышна нецензурная лексика.

Используются несколько типов ракет, в частности Bolide с фугасной частью, Rb 70 Mk.1 или 2. От ракеты зависит дальность от 5 до 8 км, а также высота цели от 3 до 5 км. Новая версия показывает еще большую мощность.

Характеристики RBS-70

Характеристики ПЗРК RBS-70 NG:

Беспрепятственная лазерная наводка

Может работать день и ночь

Технология автоматического отслеживания

Эффективный диапазон: более 9000 м

Высотное покрытие: 0-5000 м

Время развертывания: 45 сек

Время перезагрузки: менее 5 секунд

Максимальная скорость: 2 Маха.

Этот комплекс можно использовать стационарно или устанавливать на колесное или гусеничное шасси. Производитель в 2023 году предлагает в качестве базы американскую бронемашину JLTV с камуфляжем Barracuda от того же шведского производителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал", что российские самолеты МИГ-31, которые являются потенциальными носителями ракет "Кинжал", взлетают в воздух не просто так, среди причин — поиски украинской системы ПВО.