Пентагон заказал для Украины новые ракеты средней дальности: что о них знаем

Ракета AIM-120 AMRAAM считается одной из лучших в мире

США закупят для Украины ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM). Компания Raytheon Missiles and Defence до 29 ноября 2024 года должна закупить ракет на 192 млн долларов США. Такие ракеты используются в США и странах НАТО как оружие для истребителей, а также для системы ПВО – ЗРК NASAMS.

Информацию о закупках обнародовали на сайте Минобороны США. Следует отметить, что в тексте прописана закупка усовершенствованных ракет, то есть, вероятно, речь идет о более поздних версиях. Первую ракету AIM-120 AMRAAM поставили на вооружение еще в 1991 году, с тех пор она прошла многочисленные модернизации. Эта ракета стала "золотым стандартом" в системах оружия "воздух-воздух".

Характеристики зависят от вида модернизации ракеты. В частности, в вопросе дальности. Первые версии AIM-120A/B/С имеют дальность в 55 –75 км, в то время как в версии C-5/С-6 уже около 105 км. Следующая версия С-7 имеет дальность до 120 км, а AIM-120 D до 180 км.

Общие характеристики AIM-120 AMRAAM:

ракета класса "воздух-воздух",

длина ракеты — 3,65 м,

боеголовка — осколочно-фугасное взрывчатое вещество,

радиолокационное наведение,

терминальное активное локационное самонаведение,

высокая точность,

всепогодна, может использоваться и днем, и ночью,

дальность от 50 до 180 км,

максимальная скорость – более 4 Маха.

Количество ракет, которые планируют закупить точно неизвестно. Однако недавно новая ракета у производителя в категории С-5 стоила 1,3 млн. долларов США. AIM-120 AMRAAM будет полезна как для защиты украинских городов, так и передовой. Она может поражать российские самолеты и вертолеты, которые попадут в зону поражения, что может помочь сдержать воздушные операции врага вблизи линии фронта. Также она проявила себя в поражении низколетающих крылатых ракет и беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме установок NASAMS, которые Украине предоставляли страны-союзницы, наше государство закупало дополнительное оборудование. Дополнительные боеприпасы для них защитники неба получили в новом транше из США, но усиление мощными ракетами только на пользу.