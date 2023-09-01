Не только город бутиков: в мехбригаде ВСУ показали противотанковые ракеты Milan

Комплекс имеет ряд преимуществ, но кое в чем уступает украинской Стугне

В механизированных частях ВСУ осваивают франко-германский противотанковый ракетный комплекс Milan. Ранее Украина получала его в составе бронированной техники из Франции и Германии.

Фото с тренировок, на которых использовался Milan, показали бойцы 24-й отдельной мехбригады ВСУ. Хотя комплекс уступает самому современному американскому ПТРК FGM-148 Javelin, также имеющемуся у украинских воинов, он по-прежнему опасен для оккупантов.

Тренировка стрельбы из ПТРК

Принятый на вооружении в 1972-м году Milan с тех пор не раз модернизировался, и последний вариант комплекса имеет вес 34 килограмма, из которых 6,5 кг приходятся на ракету. Реактивный снаряд может лететь максимум на 3 км, а его кумулятивный заряд пробивает броню вражеских танков толщиной от 800 до 1000 мм и более. Это гарантирует уничтожение фактически любого танка оккупантов, особенно наиболее массовых Т-72 и Т-62.

Также Milan хорош своей доступностью, обеспечиваемой невысокой ценой – до 12 тыс. евро, или порядка 480 тысяч гривен, и массовостью – были выпущены не менее 330 тысяч ракет.

ПТРК достаточно мобилен

В то же время данная ракета имеет и минусы:

дальность стрельбы в 3 км для современных ПТРК уже считается недостаточной, к примеру, украинская "Стугна" бьет на 5 км;

система наведения являет собой аппаратуру, по которой оператор ПТРК должен "вести" ракету к цели, а с учетом скорости "Милана" в 200 м/с для полета на 3 км потребуется 15 секунд, за которые стрелка могут обнаружить и накрыть ответным огнем. Американский комплекс FGM-148 Javelin при той же дальности в 3 км наводится на цель сам после выстрела и не требует участия оператора, что гораздо безопаснее.

Напомним, в Украине заявили о росте производства отечественного ПТРК "Стугна" в четыре раза, что вызвано его успешным применением на передовой.