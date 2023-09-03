В Запорожской области "засветился" британский беспилотник: что о нем известно

Дроны не самые передовые, но могут выполнять и боевые задачи

В ходе боевых действий в районе Энергодара Запорожской области был замечен беспилотный аппарат T80/TRV80. Эти дроны производит британская компания Malloy Aeronautics, однако он не является лучшим в линейке БПЛА данной фирмы.

О том, что данный дрон был "посажен" на землю с помощью аппаратуры радиоподавления, сообщают пропагандистские ресурсы оккупантов. Утверждается, что на себе он нес около 10 кг взрывчатки.

На сайте компании Malloy Aeronautics говорится что T80/TRV80 является несколько устаревшей, но по-прежнему надежной легкой многоцелевой беспилотной системой.

T80 использовался для оценки и испытания различных систем и датчиков, например, системы автополета, сброса полезной нагрузки, тестирование радио- и других видов связи, автономного выполнения задач и много другого.

В целом T80/TRV80 может нести на себе до 30 кг полезной нагрузки, которую способен доставить на расстояние до 55 км со скоростью до 90 км/ч. Однако в целом данный дрон не предназначен для военного использования и ориентирован прежде всего на доставку грузов и тестирование систем, которые будут установлены на более современных дронах той же Malloy Aeronautics.

Тем временем Украина разрабатывает как минимум пять собственных моделей дальнобойных БПЛА, которыми можно наносить удары по врагу на расстояние свыше 1000 км.