Улучшенный "железный капут": оккупанты снова жестоко поглумились над своей техникой

Технику чуть улучшили, но это не помогло

Гибрид легкобронированного тягача МТ-ЛБ и башни от спаренной корабельной 25-мм артустановки 2М-3М, выпуск которой начался еще 1949 году, стал самым безумным оружием оккупантом. На довольно слабый тягач была установлена башня весом 1,5 тонны и высотой под два метра, так что даже россияне поняли недостатки такой "самоделки" и решили его "улучшить", традиционно сделав все еще хуже.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперт отмечает, что ведение огня из 2М-3М, установленной на МТ-ЛБ, фактически бесполезно.

МТ-ЛБ

"Ну и где все те "эксперты", которые со знанием дела рассказывали, какое это эффективное средство против БПЛА?", — задает вопрос эксперт, указывая на то, как из-за отдачи дергается ствол пушки, делая прицельный огонь из установки фактически невозможным.

Еще весной при первом появлении подобной самоделки вонные обозреватели говорили, что установка высокой башни делает МТ-ЛБ более заметным, плюс сам вес башни усиливает нагрузку на двигатель и увеличивает вероятность его поломки. При этом все это монтируется на базе легкобронированного тягача, способного выдержать разве что огонь из стрелкового оружия.

Оккупанты учли критику и провели "улучшение" — отрезали цоколь, оставив только верхнюю часть башни, что, по мнению военного эксперта Андрея Харука, довольно рационально – установка стала куда легче и менее заметной.

Но все равно небольших размеров МТ-ЛБ оказалось недостаточно, чтобы обеспечить устойчивость, способную погасить отдачу при стрельбе из 2М-3М, так что огонь из этой самоделки на редкость неточен.

Напомним, что ранее опозорилась "лучшая" снайперская винтовка оккупантов, из которой без осечки нельзя сделать даже выстрел.