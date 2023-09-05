Летают на 400 км за облаками: что известно о новом украинском БПЛА "Топаз" глубокой разведки

Комплекс можно использовать для стратегической разведки

Наличие беспилотных летательных аппаратов продолжает оставаться одним из главных условий успешных боевых действий ВСУ, обеспечивая украинским военным разведку, наводку для огня артиллерии и контроль результатов. И украинских дронов подобного типа становится все больше. Одним из примеров таких БПЛА является беспилотный летательный комплекс UJ-23 TOPAZ.

Данные о комплексе на своем сайте выложил производитель – украинская компания UKRJET, специализирующаяся на производстве дронов. Данный БПЛА предназначен для глубинной, стратегической разведки, так как может летать на сотни километров и развивать большу́ю скорость.

Согласно данным производителя, "Топаз" имеет максимальную дальность полета в 400 км, правда, в реальном времени он может передавать данные лишь на 100 км, скорость полета от 200 до 800 км/ч позволяет проводить в небе до 90 минут.

Пункт управления Топазом

Высота полета дрона позволяет вести универсальную работу – так, на минимальной высоте в 50 м над землей можно обойти радары противника, а поднявшись выше (до 6000 метров), удобно снимать позиции врага и его тыловые объекты.

При этом на себе "Топаз" может нести оборудование весом до 10 км для ведения разведки, поиска и спасения, например, перевозки медикаментов.

При этом дрон имеет отличные эксплуатационные показатели — может работать в плохих метеоусловиях (перепад температур от -40 до +50 градусов), в условиях плохой видимости и средств радиоподавления противника.

Время подготовки дрона к запуску невелико – порядка 10 минут, после приземления дрон можно за пять минут подготовить к транспортировке на новую позицию или всего через три минуты запустить со старой позиции.

Антенна для передачи сигналов и транспорт

В целом, Украина в данный момент испытывает настоящий бум производства БПЛА.