Бьет на 100 км с высокой точностью: ракетный комплекс "Ольха" один из наиболее эффективных на вооружении ВСУ

Новые ракеты для РСЗО планировали испытывать во время контрнаступления

Украинский военно-промышленный комплекс имеет такие образцы вооружения, которые при увеличении серийного производства способны повлиять на ход боевых действий. Среди наиболее эффективных называют реактивную систему залпового огня "Ольха". Украинская РСЗО более дальнобойна, чем широко известные в целом Himars с теми ракетами, которые передали Украине.

Тактический ракетный комплекс "Ольха" имеет калибр 300 мм и разработан на базе советского РСЗО "Смерч". Это достаточно новая разработка, принятая на вооружение в 2018 году. Для него используются несколько типов ракет с разным весом боевой части и дальностью. "Ольха-М", в том числе может попасть на 110 км, а новая версия — более 130 км, ожидается дальность до 150 км.

В общей сложности пуск происходит 12 ракет, каждая из которых управляемая, может иметь разные полетные задачи и возможность подкорректировать траекторию уже после пуска. Точность заявлена в десять раз выше, чем в РСЗО "Смерч".

Характеристики "Ольхи":

компоненты украинского производства,

12 ракет,

различные типы боевой части, в частности осколочная фугасная,

дальность от 70 км (изделие 624), оперативная — 100-110 км,

точность – около 10 м, на расстояниях свыше 100 км – 30 м.

Первый заместитель председателя Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник в марте 2023 сообщил The Warzone, что "Ольха" применялась в боевых действиях. Впервые это произошло в мае 2022 года.

Испытание "Ольхи"

Винник отметил, что надеется на испытание новой ракеты "Ольха М" в комплекс во время контрнаступления. Испытание нового типа будет происходить в боевых условиях.

Издание Forbes отмечает, что хотя снаряды для "Ольхи" имеют преимущество над GMLRS для Himars, ATACMS все же имеют украинское изделие определенное преимущество. Однако использование ракет модернизированной версии может ввести в зону поражения украинской армии дороги в Крым и на побережье Азовского моря. Пока ATACMS в Украине нет — именно "Ольха" может быть мощным оружием армии, особенно против больших складов и скоплений техники. При наличии достаточного количества ракет это улучшит условия для контрнаступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о САУ, которую Германия должна поставить Украине в течение следующего года. Она отличается маневренностью и дальнобойностью.