Очередное супероружие или умелая пропаганда? Как оккупанты пиарят "Ланцеты"

Эксперт раскрыл ложь оккупантов

Летом 2023-го российские оккупанты активизировали использование своих дронов-камикадзе "Ланцет", один из который даже смог уничтожить танк Leopard-2 ВСУ. В результате российские пропагандисты заявили об их высокой эффективности, но, как оказалось, это была манипуляция.

Как сообщают Z-каналы, в августе в открытом доступе появилось видео 128 ударов по 125 целям. Из этого числа якобы всего один (!!!) "Ланцет" был сбит; 86 — точно попали, уничтожив 40 целей и повредив еще 43; а еще три попадания пришлись в динамическую броню, пробить которую несущий 3 кг взрывчатки "Ланцет" не смог.

Еще 24 дрона точно промазали, а по 17 ударам т. наз. "военкоры" не могут ничего утверждать со стопроцентной уверенностью. Все это должно подтвердить тезис роспропаганды о сверхэффективности "Ланцета". Однако утверждение о всего одном сбитом дроне вызывает недоверие к словам пропагандистов оккупантов.

По подсчетам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в августе "Ланцеты" нанесли не 86, а 55 удачных ударов. Просто оккупанты любят преувеличивать число пораженной техники ВСУ, показывая один и тот же удар с нескольких ракурсов.

С учетом неудачных пусков Александр Коваленко предполагает месячное использование "Ланцетов" в августе в пределах 150-200 единиц, что далеко от заявляемых оккупантами сотен тысяч и даже 1 миллиона произведенных дронов.

Ранее российская пропаганда сняла фильм о якобы возросшем производстве "Ланцетов", правда, несмотря на все ухищрения, в кадр попали всего 39 произведенных дронов.