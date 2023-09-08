Спасает жизнь саперам: машина Bozena убирает из земли российские мины (видео)

Для разминирования у машины два вала — шнековый и цепной в зависимости от поставленной задачи.

Во время освобождения украинских территорий защитникам приходится прорываться через полосы минных полей. Оставляют после себя такие "украшения" украинской земли оккупанты и на освобожденных территориях. Чтобы справиться с таким количеством мин, украинским саперам нужно подспорье.

Среди прочих ею стала машина словацкого производства Bozena-5. Это дистанционно управляемая система разминирования. Ее особенность в том, что оператор может находиться на расстоянии до 5 км. Это позволяет саперам не идти первыми, а уж подбирать остатки за аппаратом. К каждой Bozena нужно пять человек, двое должны иметь металлодетекторы, ведь механизированное средство может оставлять взрывоопасные остатки. Так, Bozena может оставлять в грунте взрывчатые вещества и металлические части – выбрать их в ручном режиме задача сапера.

Характеристики Bozena-5:

скорость 9 км/ч,

может обезвредить взрывчатку эквивалентную 9 кг тротила,

расстояние для дистанционного управления – 5000 м.

Характеристики Bozena-5

Bozena-5 используется в первую очередь там, где избавление от мин жизненно необходимо. На освобожденных территориях это места прохождения линий электросетей для возобновления поставок в ранее оккупированные села.

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