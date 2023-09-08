Била фашистов, побьет и рашистов: как ВСУ используют пушку БС-3 производства 1944 года

Несмотря на возраст орудие имеет ряд преимуществ перед техникой оккупантов

В ходе отражения российской агрессии ВСУ используют вооружение разных годов производства. Кроме новейших образцов встречаются и настоящие раритеты, которым почти по 80 лет, как например 100-мм пушка БС, стоящая на вооружении Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы, показывая видео тренировки на орудии, которое офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин опознал как БС-3 калибра 100 мм, которая применялась с 1944 года. Разумеется, это орудие давно не производят, но осталось на хранении в Украине и еще ряде стран.

Так, первая функция, которую выполняет орудие – тренировка личного состава. Но оно вполне может быть полезным и на поле боя. Несмотря на возраст, БС-3 не стоит недооценивать, так в борьбе с пехотой она может показать хорошие результаты.

По современным меркам, калибр орудия слабоват, но оно обладает хорошей дальностью выстрела – около 20,6 км. В то же время более современная (производившаяся с 1960 года) и мощная гаубица Д-30 калибра 122 мм может стрелять всего лишь на 15,6 км (на 22 км реактивными снарядами, которые встречаются редко).

При этом более часто используемая оккупантами артиллерия калибра 152 мм может бить чуть дальше – до 25 км обычным (до 30 км реактивным) снарядом, но при этом вдвое тяжелее, 7000 кг против 3600 кг у БС-3.

По этим причинам БС-3 не будет лишней и на поле боя, где уже успешно используются итальянские гаубицы производства 1950-х годов, и американские М101 — ровесники БС-3.